Mâu thuẫn tiền lương dẫn đến án mạng, người vợ lĩnh 19 năm tù

Chiều 30/1, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử sơ thẩm, công khai đối với bị cáo Hà Thị Lai Hạ về tội danh “Giết người”.

Bị cáo Hà Thị Lai Hạ tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 16/8/2025, trước khi đi làm, anh Nguyễn Tiến Doanh và vợ là Hà Thị Lai Hạ xảy ra cãi nhau, do anh Doanh không đưa tiền lương cho vợ mà muốn đưa cho mẹ đẻ vay nhưng không nói cho Hạ biết.

Buổi tối cùng ngày, cả hai ăn liên hoan cùng một số công nhân làm cùng tổ của Hạ tại Công ty TNHH ARP Vina thuộc khu công nghiệp Phú Hà. Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 17/8/2025, sau khi về nhà, anh Doanh và Hạ tiếp tục cãi nhau liên quan đến việc tiền lương của anh Doanh. Do bực tức, Hạ chạy vào phòng ngủ, lấy trong túi xách của mình một con dao (dạng dao gọt hoa quả) dài 18,5 cm rồi đâm một nhát vào vùng ngực bên trái anh Doanh.

Bị đâm, anh Doanh ôm ngực chạy ra sân. Hạ vẫn cầm dao đuổi theo để tiếp tục đâm anh Doanh nhưng bị ông Nguyễn Tiến Mạnh (bố đẻ anh Doanh) can ngăn và giật dao cất đi. Hậu quả, anh Nguyễn Tiến Doanh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ do mất máu cấp vì vết thương thấu tim.

Quang cảnh phiên tòa.

Xét hành vi mang tính côn đồ, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Hà Thị Lai Hạ 19 năm tù về tội “Giết người”.

Vụ án khép lại để lại nhiều đau xót, là lời cảnh tỉnh đối với các gia đình trong việc ứng xử, giải quyết mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân.

Quỳnh Chi