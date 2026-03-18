Triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ

Ngày 18/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự công cộng nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Tham dự có đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các địa phương và lãnh đạo Công an các phường, xã thuộc khu vực Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Lực lượng chức năng khảo sát, đánh giá tình hình giao thông tại các tuyến đường trọng điểm.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, đánh giá tình hình giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, Phòng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan đã xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông phù hợp; đồng thời xác định các vị trí lắp đặt hệ thống biển báo tạm thời gồm: biển chỉ dẫn, biển cấm phương tiện tại các tuyến đường dẫn vào Khu di tích. Qua đó, góp phần tạo thuận lợi cho đồng bào, du khách về với Phú Thọ, đồng thời đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường trong thời gian diễn ra lễ hội.

Duy Thành