Tạm dừng hoạt động hai tuyến xe buýt Vĩnh Yên - Tam Đảo và Vĩnh Tường - Phúc Yên từ ngày 1/5/2026

Sở Xây dựng vừa ban hành Thông báo số 315/TB- SXD về việc tạm dừng hoạt động đối với hai tuyến xe buýt VP-07 (Vĩnh Yên - Tam Đảo) và VP-09 (Vĩnh Tường - Phúc Yên).

Theo đó, việc tạm dừng sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/5/2026 và kéo dài cho đến khi có thông báo mới từ cơ quan chức năng.

Tuyến xe bus 07 Vĩnh Yên - Tam Đảo chính thức tạm dừng hoạt động từ ngày 1/5/2026.

Quyết định này được đưa ra nhằm phục vụ quá trình hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành cũng như điều kiện thực tế của địa phương sau khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất.

Từ ngày 1/5, người dân chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp trong thời gian hai tuyến xe buýt tạm ngừng hoạt động. Việc khôi phục hoạt động của các tuyến xe buýt sẽ được thông báo cụ thể sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Lê Minh