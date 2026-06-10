Thầy và trò trường miền núi Yên Lập tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 10/6, cùng với hơn 48.000 thí sinh trên toàn tỉnh, 489 sĩ tử tại điểm thi Trường THPT Yên Lập (xã Yên Lập) đã hoàn tất thủ tục dự thi, sẵn sàng tâm thế, quyết tâm đạt kết quả cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Yên Lập giữ tinh thần thoải mái, tự tin trước ngày thi chính thức.

Năm nay, điểm thi Trường THPT Yên Lập là điểm thi ghép giữa Trường THPT Yên Lập và Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lập có 489 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 306 học sinh hệ THPT và 183 học viên hệ GDTX. Điểm thi có 9 học sinh được miễn thi (5 học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp; 4 học sinh khuyết tật nặng được miễn thi tất cả các môn).

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, nhà trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lập rà soát toàn bộ hồ sơ, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nhân sự đồng bộ. Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xã Yên Lập đã chỉ đạo các lực lượng chức năng gồm Công an, Quân đội, Y tế... xây dựng phương án hiệp đồng, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực thi. Đặc biệt, công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để tránh gian lận thi cử được lực lượng Công an phối hợp, triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ trước giờ tập trung.

Ngay từ trưa 10/6, không khí tại điểm thi đã nhộn nhịp khi đông đảo học sinh có mặt từ sớm để chuẩn bị cho buổi làm thủ tục dự thi.

Yên Lập là xã miền núi, địa hình bị chia cắt bởi nhiều sông suối, đồi núi cao. Nhiều thí sinh cư trú tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa như Trung Sơn, Sơn Lương, cách điểm thi từ 20 - 40 km. Trước đặc thù này, Ban Chỉ đạo thi địa phương và Hội đồng thi đã chủ động xây dựng phương án ứng phó với bão lũ, thiên tai.

Thầy giáo Trịnh Việt Phương - Hiệu trưởng Trường THPT Minh Đài, Trưởng điểm thi tại Trường THPT Yên Lập chia sẻ: "Để không có học sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn hoặc thời tiết xấu, chúng tôi đã liên hệ, bố trí cho hơn 10 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Yên Lập đến ăn, ở tại các nhà dân xung quanh trường. Đồng thời, nhà trường đã rà soát, lập danh sách những học sinh phải di chuyển qua các đập tràn. Trường hợp xảy ra mưa lũ lớn gây chia cắt, lực lượng Công an, Quân đội và đội thanh niên xung kích sẽ túc trực 24/24h để hỗ trợ đưa đón các em qua sông, suối an toàn".

Tính đến 16 giờ ngày 10/6 - thời điểm kết thúc buổi làm thủ tục và phổ biến quy chế thi, điểm thi Trường THPT Yên Lập ghi nhận 100% thí sinh có mặt. Mọi điều kiện về an ninh, hậu cần và tính pháp lý đã hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, khách quan và đạt chất lượng cao dưới sự chủ trì của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Yên Lập, các thí sinh rạng rỡ, tự tin trước giờ "vượt vũ môn":

Đúng 14 giờ chiều 10/6, cánh cổng trường thi mở đón sĩ tử. Trái với sự lo lắng thường thấy, phần lớn các em đều bước vào với nụ cười rạng rỡ.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức giúp thầy và trò trường miền núi Yên Lập xóa tan áp lực phòng thi.

Các thí sinh tập trung rà soát lại thông tin cá nhân, số báo danh và nghiên cứu kỹ sơ đồ phòng thi.

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng để làm thủ tục dự thi.

Kiểm tra thông tin, hình ảnh thí sinh với hồ sơ trước khi vào phòng thi.

Tại các phòng thi, giám thị phổ biến kỹ lưỡng quy chế thi, đặc biệt nhấn mạnh danh mục các vật dụng cấm mang vào phòng thi và vị trí tập kết đồ dùng cá nhân.

Thí sinh chăm chú lắng nghe hướng dẫn về lịch thi, hiệu lệnh trống và các mốc thời gian làm bài.

Cán bộ coi thi hướng dẫn chi tiết cách điền thông tin, cách tô số báo danh và mã đề trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Đinh Vũ