Phú Thọ triển khai kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại hơn 1.800 cơ sở giáo dục

Chiều 22/7, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 148 xã, phường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ có 1.865 cơ sở giáo dục, trong đó 1.701 đơn vị trực thuộc UBND các xã, phường. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn tỉnh theo hướng: Mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non, 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở, bảo đảm linh hoạt, theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Mục tiêu là giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền phát biểu tại hội nghị.

Đối với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, thực hiện sắp xếp để hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo 2 mô hình: Trường 1 cấp học quy mô lớn (hoặc Trung tâm giáo dục thường xuyên) có các phân hiệu; hoặc Trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Cùng với đó, tiến hành giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, việc sắp xếp phải bảo đảm khắc phục tình trạng phân tán, trùng lắp, chất lượng thấp; đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, khu công nghiệp, vùng kinh tế và các ngành mới nổi; đảm bảo trên địa bàn tỉnh có không quá 3 trường dạy nghề công lập.

UBND tỉnh cũng quy định cụ thể về quy trình, lộ trình, tiến độ thực hiện sắp xếp, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định: Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục để hình thành các cơ sở giáo dục quy mô lớn là chủ trương đúng, nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cần căn cứ vào điều kiện thực tế, không máy móc, không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và các xã, phường cần làm tốt công tác tư tưởng tới đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện quy trình, các bước sắp xếp, sáp nhập theo các mốc thời gian đã đề ra; tiếp nhận ý kiến của các địa phương để tham mưu UBND tỉnh phương hướng xử lý, tháo gỡ vướng mắc. Giao Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ dôi dư do sáp nhập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu lưu ý về công tác nhân sự, cần lựa chọn cán bộ có năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo toàn diện trường học quy mô lớn sau sáp nhập. Các địa phương khẩn trương thực hiện, đảm bảo hoàn thành tiến độ đề ra, gắn với chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2026-2027.

Huyền Trang - Trần Tuấn