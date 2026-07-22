Tuyển sinh trực tuyến: Thuận lợi cho người dân

Năm học 2026-2027 đánh dấu lần đầu tiên tỉnh Phú Thọ triển khai tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ mầm non, học sinh vào lớp 1, lớp 6 trên phạm vi toàn tỉnh. Không chỉ giúp phụ huynh giảm thời gian, chi phí đi lại, mô hình này còn mở ra bước chuyển quan trọng trong cải cách hành chính và xây dựng nền giáo dục số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Giáo viên Trường Tiểu học Gia Cẩm kiểm tra dữ liệu học tập của học sinh trước khi hoàn tất đăng ký tuyển sinh.

Chỉ với chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối Internet, phụ huynh có thể đăng nhập hệ thống tuyển sinh điện tử, kiểm tra thông tin, đăng ký và hoàn tất thủ tục nhập học cho con ngay tại nhà. Hồ sơ được số hóa, cập nhật tập trung và liên thông với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế sai sót và bảo đảm công khai, minh bạch trong toàn bộ quy trình tuyển sinh.

Để triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã xây dựng phần mềm tuyển sinh trực tuyến thống nhất, ban hành hướng dẫn chi tiết và tổ chức tập huấn cho các cơ sở giáo dục. Hệ thống cho phép tạo tài khoản, quản lý hồ sơ, xác nhận thông tin và theo dõi toàn bộ quá trình đăng ký của học sinh trên môi trường số.

Điểm đáng chú ý là chuyển đổi số không làm giảm vai trò phục vụ của nhà trường mà ngược lại, nâng cao chất lượng hỗ trợ người dân. Tại Trường Tiểu học và THCS Chiềng Châu, xã Mai Hạ, năm học 2026 - 2027, nhà trường tuyển 55 học sinh lớp 1 và 53 học sinh lớp 6. Nhà trường đã chủ động nhân lực, thiết bị và thành lập tổ hỗ trợ trước thời điểm mở cổng đăng ký.

Theo cô giáo Đỗ Thị Thắng, Hiệu trưởng nhà trường, bên cạnh nhiều phụ huynh thành thạo công nghệ, vẫn còn không ít người, nhất là ông bà trực tiếp chăm sóc học sinh hoặc phụ huynh ít sử dụng thiết bị thông minh sẽ gặp khó khăn khi thao tác trên hệ thống. Với những trường hợp này, giáo viên trực tiếp hướng dẫn từng bước, từ đăng nhập tài khoản đến hoàn tất hồ sơ ngay tại trường, bảo đảm không học sinh nào bị chậm tiến độ tuyển sinh vì rào cản công nghệ.

Trước thời điểm mở cổng tuyển sinh, các trường đồng loạt công khai kế hoạch tuyển sinh trên website, fanpage, nhóm Zalo lớp và hệ thống truyền thông địa phương; đồng thời bố trí cán bộ trực thường xuyên để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ phụ huynh trong suốt thời gian tuyển sinh.

Là một trong những phụ huynh trực tiếp trải nghiệm hình thức tuyển sinh mới, chị Nguyễn Thu Hương ở phường Việt Trì chia sẻ: “Thay vì phải xin nghỉ làm để trực tiếp đến trường nộp hồ sơ như trước, năm nay tôi chỉ mất vài phút để đăng nhập hệ thống, kiểm tra thông tin và hoàn thành việc đăng ký nhập học cho con trên điện thoại. Tôi thấy rất thuận tiện, không phải đi lại nhiều, cũng không còn áp lực chen chúc nộp hồ sơ”.

Công tác hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp tại Trường THCS Thọ Sơn được triển khai chu đáo, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong quá trình đăng ký.

Chuyển đổi số còn tạo ra thay đổi rõ nét trong công tác quản lý của các nhà trường. Tại Trường THCS Thọ Sơn (phường Thanh Miếu), toàn bộ quy trình tuyển sinh được thực hiện trên phần mềm chung của tỉnh. Cô giáo Nguyễn Thị Thái, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Dữ liệu tuyển sinh được số hóa giúp việc thống kê, rà soát, phân lớp và lập báo cáo diễn ra nhanh chóng, chính xác hơn, đồng thời giảm đáng kể khối lượng công việc hành chính cho đội ngũ giáo viên”.

Thực tế những ngày đầu triển khai cho thấy lượng phụ huynh tập trung tại các trường giảm mạnh so với những năm trước đây. Hồ sơ điện tử giúp việc xét tuyển diễn ra nhanh hơn, hạn chế sai sót trong nhập liệu và nâng cao tính minh bạch trong toàn bộ quy trình tuyển sinh.

Để bảo đảm việc triển khai thống nhất trên toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn tuyển sinh năm học 2026-2027 với yêu cầu 100% cơ sở giáo dục thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến; công khai kế hoạch tuyển sinh trước ít nhất 15 ngày, đồng thời không yêu cầu người dân xác nhận thông tin cư trú nếu dữ liệu đã được khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định. Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần giảm giấy tờ và tăng cường khai thác dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan nhà nước.

Khi công nghệ được triển khai đồng bộ, lấy sự thuận tiện của người dân làm thước đo hiệu quả, chuyển đổi số không còn là khái niệm mang tính kỹ thuật mà đã hiện diện trong từng thủ tục hành chính, từng ngôi trường và từng gia đình. Mùa tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 vì thế không chỉ ghi dấu một phương thức tuyển sinh mới, mà còn phản ánh quyết tâm của tỉnh Phú Thọ trong xây dựng chính quyền số, xã hội số và nền giáo dục hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Hạnh Thúy