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Công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương

Chiều 20/7, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương đối với đồng chí Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với các đồng chí: Hoàng Công Kiên - nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hùng Vương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đỗ Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng VươngPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.

Công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng VươngPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định: Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với năng lực, uy tín, kinh nghiệm lãnh đạo và sự đóng góp của các đồng chí trong thời gian qua.

Đồng chí tin tưởng, với đội ngũ lãnh đạo vừa được kiện toàn, cùng với sự đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ, giảng viên, Trường Đại học Hùng Vương sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là “cánh chim đầu đàn” trong đào tạo nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.

Công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng VươngPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương đối với đồng chí Đỗ Khắc Thanh.

Công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng VươngPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương đối với đồng chí Hoàng Công Kiên.

Công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng VươngPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương đối với đồng chí Đỗ Tùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị, thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; khẩn trương hoàn thiện và tổ chức thực hiện Đề án phát triển Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Đổi mới mô hình quản trị đại học theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.

Bên cạnh đó, trường cần tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, các chương trình, đề án trọng điểm của tỉnh, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả tuyển sinh. Chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, hạ tầng số. Mở rộng, nâng cao chất lượng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, giữ vững kỷ cương, phát huy tinh thần trách nhiệm, đưa nhà trường phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hiệu trưởng Đại học Phó chủ tịch UBND tỉnh Bổ nhiệm Nhiệm kỳ quyết định Xây dựng Đảng Ban thường vụ tỉnh ủy Thống Nhất
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