Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Vị Xuyên

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 20/7, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên tại cao điểm 468, tỉnh Tuyên Quang.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Mặt trận Vị Xuyên.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân. Sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, hun đúc ý chí và khát vọng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân hôm nay.

Khắc ghi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh; đồng thời thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Xúc động ghi những dòng lưu bút tại Nhà tưởng niệm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ; khẳng định Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đời đời ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh ghi lưu bút tại Nhà tưởng niệm, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ cùng mộ liệt sĩ tập thể - những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trong những năm tháng khốc liệt ấy, nhiều người con quê hương Phú Thọ đã theo tiếng gọi thiêng liêng của non sông lên đường bảo vệ biên cương. Nhiều người đã gửi lại một phần máu thịt, và có những người mãi mãi nằm lại nơi địa đầu Tổ quốc.

Sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đã viết nên bản hùng ca bất tử về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam. Đồng thời nhắc nhở các thế hệ sau luôn trân trọng giá trị của hòa bình, tiếp nối truyền thống vẻ vang, chung sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Văn Thưởng