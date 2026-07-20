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Tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ

Chiều 20/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh đang được điều trị, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ.

Tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công&nbsp;Phú ThọGiám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường thăm, tặng quà các thương binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ luôn ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước; đồng thời, luôn chú trọng thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, chăm lo cả về vật chất và tinh thần để các thương binh, bệnh binh có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ đang chăm sóc, điều dưỡng 28 thương, bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật trên 81%.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ cùng đoàn công tác đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, động viên các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay noi theo.

* Sau đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ.

Tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công&nbsp;Phú ThọĐại diện Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ tặng quà cho các thương binh, bệnh binh.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã trao tặng 20 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa tới các thương, bệnh binh. Qua đó, góp phần sẻ chia khó khăn, mong muốn các thương, bệnh binh mạnh khỏe, tiếp tục giữ vững tinh thần “tàn nhưng không phế”.

Đây là hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thể hiện trách nhiệm của đơn vị đối với người có công với cách mạng, được triển khai nhân dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Gia Thái


Gia Thái

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trung tâm Điều dưỡng người có công Giám đốc Sở Nội vụ HĐND UBND Thương bệnh binh Ngày thương binh liệt sĩ tỉnh Phú Thọ Ban thường vụ tỉnh ủy Giải phóng dân tộc Chăm sóc
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