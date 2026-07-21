Đoàn đại biểu Phú Thọ viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Ngày 20/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tại tỉnh Điện Biên, đoàn đại biểu của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo tỉnh Điện Biên và một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn thành kính dâng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ (đồi F), di tích lịch sử gắn với những trận chiến ác liệt nhất trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đoàn cũng dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 - nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can cùng hơn 600 liệt sĩ. Tiếp đó, đoàn đến viếng các Nghĩa trang liệt sĩ Him Lam, Độc Lập và Tông Khao.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Đoàn dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của các liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Các đồng chí nguyện không ngừng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực để xây dựng quê hương ngày càng phát triển; đồng thời luôn chăm lo tốt đời sống Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công và Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đoàn thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Việc dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp ý chí và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Duy Thành