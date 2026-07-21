Hội Cựu chiến binh tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 21/7, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh (xã Hy Cương), đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Trần Anh Du - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Anh Du cùng các đại biểu đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn cùng tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc, trong các cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập, tự do, hàng vạn người con ưu tú của quê hương Đất Tổ đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hăng hái lên đường nhập ngũ. Trên khắp các chiến trường, họ đã chiến đấu kiên cường, cống hiến tuổi thanh xuân, không tiếc máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, đem lại nền hòa bình, độc lập và tạo nền tảng cho sự phát triển hôm nay.

Đoàn đại biểu Hội CCB tỉnh dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp hương tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, thay mặt cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh, đoàn đại biểu Hội CCB tỉnh nguyện tiếp tục giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.

Đinh Vũ