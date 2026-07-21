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Xã Vĩnh Tường thăm, tặng quà người có công với cách mạng

Ngày 21/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Tường đã tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Xã Vĩnh Tường thăm, tặng quà người có công với cách mạngĐồng chí Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tường thăm hỏi, tặng quà bệnh binh ở thôn Nhật Tân.

Đến thăm các gia đình, các đồng chí lãnh đạo xã đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng chính sách; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo xã mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu nỗ lực học tập, lao động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng quê hương Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xã Vĩnh Tường thăm, tặng quà người có công với cách mạngCác đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Tường ân cần hỏi thăm thương binh trên địa bàn.

Trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, toàn xã Vĩnh Tường có 2.415 đối tượng chính sách được nhận quà của các cấp. Trong đó, Chủ tịch nước tặng 1.105 suất quà; tỉnh Phú Thọ tặng 1.298 suất quà; xã Vĩnh Tường trao 12 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Xã Vĩnh Tường thăm, tặng quà người có công với cách mạng

Lãnh đạo xã Vĩnh Tường tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Bên cạnh hoạt động thăm, tặng quà, xã Vĩnh Tường tiếp tục triển khai các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công thông qua việc tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, tuyên truyền truyền thống cách mạng, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Đây là những hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thu Thủy - Kim Liên


Thu Thủy - Kim Liên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tường HĐND UBND Người có công với cách mạng Chính sách người có công Ngày thương binh liệt sĩ tặng quà các gia đình chính sách tỉnh Phú Thọ Lãnh đạo Thống nhất đất nước
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