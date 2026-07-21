Công bố Chỉ dẫn địa lý “Mỹ Lung” cho sản phẩm nếp Gà gáy Phú Thọ

Ngày 21/7, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị công bố Chỉ dẫn địa lý “Mỹ Lung” cho sản phẩm nếp Gà gáy của tỉnh Phú Thọ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ; đại diện các sở, ngành, địa phương cùng các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nếp Gà gáy Mỹ Lung.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đại diện các sở, ngành tham dự hội nghị công bố.

Nếp Gà gáy Mỹ Lung là giống lúa nếp bản địa quý, được người dân gìn giữ, canh tác qua nhiều thế hệ tại vùng Mỹ Lung, nay thuộc các xã Sơn Lương, Xuân Viên và Thượng Long. Đây là sản phẩm đặc sản gắn bó với đời sống, văn hóa của đồng bào dân tộc Mường, nổi tiếng bởi hạt gạo chắc mẩy, hàm lượng protein cao, khi được đồ thành xôi có hương thơm đặc trưng, dẻo và đậm vị.

Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường phát biểu tại hội nghị.

Năm 2010, sản phẩm được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu tập thể. Những năm qua, nếp Gà gáy Mỹ Lung đã đạt nhiều giải thưởng, danh hiệu như Top 10 thương hiệu gạo nổi tiếng Việt Nam, Giải thưởng KOVA, Cúp Vàng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và được công nhận là sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh.

Nhằm nâng cao giá trị kinh tế và phát huy hiệu quả bảo hộ đối với sản phẩm đặc sản truyền thống, năm 2021, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt dự án “Đăng ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nếp Gà gáy Mỹ Lung của tỉnh Phú Thọ”, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện.

Sau gần 4 năm triển khai, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý “Mỹ Lung” cho sản phẩm nếp Gà gáy của tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ trao Giấy đăng ký Chỉ dẫn địa lý "Mỹ Lung" cho sản phẩm nếp Gà gáy của tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao Quyết định ghi nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Mỹ Lung" cho đại diện Hợp tác xã sản xuất gạo nếp Gà gáy Mỹ Lung và kinh doanh dịch vụ tổng hợp.

Việc được bảo hộ chỉ dẫn địa lý khẳng định uy tín, chất lượng và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ và gia tăng giá trị cho hạt gạo đặc sản.

Đây cũng là động lực để bảo tồn nguồn gen giống lúa nếp bản địa quý hiếm, phát triển sản xuất theo hướng bền vững, gắn với xây dựng thương hiệu nông sản, phát triển du lịch cộng đồng và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Phú Thọ.

Lê Minh