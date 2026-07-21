Giá vàng ngày 21/7: Thế giới bật tăng mạnh mẽ, trong nước ổn định

Giá vàng thế giới hôm nay (21/7) bật tăng trở lại nhờ lực mua bắt đáy xuất hiện sau nhịp giảm mạnh trước đó, giao dịch ở mức 4.042,1 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC không biến động so với phiên ngày hôm qua, niêm yết lần lượt ở mức 146 triệu đồng/lượng và 145 triệu đồng/lượng.

Ảnh: Thành Đạt

Trong phiên giao dịch hôm nay (21/7), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng đảo chiều tăng lên trên mốc 4.000 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 21/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 143-146 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 21/7.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 141,5 triệu đồng/lượng, bán ra 145 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 142-146 triệu đồng/lượng, bằng mức kết phiên giao dịch hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 141 triệu đồng/lượng và bán ra mức 145 triệu đồng/lượng, đứng im ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 143-146 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K cũng giao dịch ở ngưỡng 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 21/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 35,2 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.042,1 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 21/7. Ảnh: kitco.com

Giá vàng tăng cao trở lại nhờ hoạt động mua vào mạnh mẽ của giới đầu tư cũng như các ngân hàng trung ương sau khi giá kim loại quý này giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn bị hạn chế do giá dầu thô neo ở mức cao, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá năng lượng tăng cao, làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng rằng mặt bằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Dù vàng thường được coi là tài sản phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do đây là tài sản không mang lại lợi suất.

Trong khi đó, chỉ số USD tăng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó gây sức ép lên nhu cầu đối với kim loại quý.

Thị trường hiện không còn nhiều kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng khi công cụ CME FedWatch ghi nhận xác suất FED nâng lãi suất vào tháng 12 ở mức 83%, tăng từ 73% của một tuần trước.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 100,96 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,590%; thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ do xung đột Mỹ-Iran leo thang; giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh, giao dịch quanh mức 88,54 USD/thùng đối với dầu Brent và 82,25 USD/thùng với dầu WTI.

Theo nhandan.vn