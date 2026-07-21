Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 21/7/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo ST25 túi 3kg

79.900 đồng/túi

2

Hành lá WinEco gói 100g

5.520 đồng/túi

3

Cần tây nhỏ WinEco 100g

5.500 đồng/túi

4

Cherry đỏ Mỹ VMNK

399.000 đồng/kg

5

MEATDELI Đùi gà tháo khớp

74.035 đồng/khay

6

Gầu bò Úc cắt lát New Zealand 400g

182.500 đồng/khay

7

MEATDELI [PRE] Sườn St. Louis (S)

131.956 đồng/khay

8

Hạt bí sạch Tân Việt 350g

90.300 đồng/túi

9

Phô mai lát Sandwich Zott gói 200g

55.600 đồng/gói

10

Sữa chua vị mâm xôi Movenpick 100g

20.400 đồng/hộp

11

Sữa chua uống vị dâu YoMost lốc 4 hộp x 170ml

25.000 đồng/lốc

12

Dầu gội Tresemme Keratin vào nếp suôn mượt chai 640g

243.000 đồng/chai

13

CHANTE NG Chante hoa hồng Pháp 3.1kg

119.000 đồng/chai

14

PALMOLIVE DG dưỡng ẩm bổ sung 600ml

99.000 đồng/chai

15

Bộ 2 bàn chải đánh răng than hoạt tính P/S Charcoal

59.000 đồng/bộ

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Kết Đoàn



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