Giá cả thị trường ngày 21/7/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo ST25 túi 3kg
79.900 đồng/túi
2
Hành lá WinEco gói 100g
5.520 đồng/túi
3
Cần tây nhỏ WinEco 100g
5.500 đồng/túi
4
Cherry đỏ Mỹ VMNK
399.000 đồng/kg
5
MEATDELI Đùi gà tháo khớp
74.035 đồng/khay
6
Gầu bò Úc cắt lát New Zealand 400g
182.500 đồng/khay
7
MEATDELI [PRE] Sườn St. Louis (S)
131.956 đồng/khay
8
Hạt bí sạch Tân Việt 350g
90.300 đồng/túi
9
Phô mai lát Sandwich Zott gói 200g
55.600 đồng/gói
10
Sữa chua vị mâm xôi Movenpick 100g
20.400 đồng/hộp
11
Sữa chua uống vị dâu YoMost lốc 4 hộp x 170ml
25.000 đồng/lốc
12
Dầu gội Tresemme Keratin vào nếp suôn mượt chai 640g
243.000 đồng/chai
13
CHANTE NG Chante hoa hồng Pháp 3.1kg
119.000 đồng/chai
14
PALMOLIVE DG dưỡng ẩm bổ sung 600ml
99.000 đồng/chai
15
Bộ 2 bàn chải đánh răng than hoạt tính P/S Charcoal
59.000 đồng/bộ
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 17/7/2026
baophutho.vn STT
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 15/7/2026
Giá cả thị trường ngày 14/7/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 13/7/2026
Giá cả thị trường ngày 10/7/2026
Giá cả thị trường ngày 9/7/2026