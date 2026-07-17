Giá cả thị trường ngày 17/7/2026

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Hàng hóa
Giá bán
1
Thịt bò PACOW Bắp-Shank khay 250g
118.900 đồng/khay
2
Hành paro WinEco 300g
12.400 đồng/túi
3
Nấm Bunapi Biovegi hộp 100g
32.000 đồng/hộp
4
Cải xoăn 300g
14.900 đồng/túi
5
Táo Royal Gala New Zealand PG size 90-120
79.900 đồng/kg
6
Xúc xích tỏi Đức Việt gói 200g
48.500 đồng/gói
7
Thùng 30 gói bánh đa cua Vifon 60g
219.000 đồng/thùng
8
Ottogi Miến sợi lớn 400g
63.500 đồng/túi
9
Bột mì chuyên dụng cho Bánh Mì Meizan gói 1kg
34.000 đồng/gói
10
Thùng 36 hộp sữa đậu nành nguyên chất Fami 200ml
176.100 đồng/thùng
11
Kem đặc có đường Vinamilk Ngôi Sao Phương Nam hộp 1,284kg
74.900 đồng/hộp
12
Nước mắm Phú Quốc Thanh Quốc chai 520ml
136.300 đồng/chai
13
Đường ăn kiêng Hermesetas lọ 90g
165.000 đồng/lọ
14
Nước rửa chén bát Sunlight thiên nhiên lô hội túi 3.4Kg
112.000 đồng/túi
15
Nước giặt quần áo em bé D-nee Honey Star can 3L
247.500 đồng/can
Kết Đoàn
baophutho.vn STT
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 15/7/2026
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baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 13/7/2026
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