Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 17/7/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Thịt bò PACOW Bắp-Shank khay 250g

118.900 đồng/khay

2

Hành paro WinEco 300g

12.400 đồng/túi

3

Nấm Bunapi Biovegi hộp 100g

32.000 đồng/hộp

4

Cải xoăn 300g

14.900 đồng/túi

5

Táo Royal Gala New Zealand PG size 90-120

79.900 đồng/kg

6

Xúc xích tỏi Đức Việt gói 200g

48.500 đồng/gói

7

Thùng 30 gói bánh đa cua Vifon 60g

219.000 đồng/thùng

8

Ottogi Miến sợi lớn 400g

63.500 đồng/túi

9

Bột mì chuyên dụng cho Bánh Mì Meizan gói 1kg

34.000 đồng/gói

10

Thùng 36 hộp sữa đậu nành nguyên chất Fami 200ml

176.100 đồng/thùng

11

Kem đặc có đường Vinamilk Ngôi Sao Phương Nam hộp 1,284kg

74.900 đồng/hộp

12

Nước mắm Phú Quốc Thanh Quốc chai 520ml

136.300 đồng/chai

13

Đường ăn kiêng Hermesetas lọ 90g

165.000 đồng/lọ

14

Nước rửa chén bát Sunlight thiên nhiên lô hội túi 3.4Kg

112.000 đồng/túi

15

Nước giặt quần áo em bé D-nee Honey Star can 3L

247.500 đồng/can

Giá cả thị trường&nbsp;ngày&nbsp;17/7/2026

Kết Đoàn



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thiên nhiên New zealand Phú quốc Vinamilk Nước mắm Ngôi sao Hàng hóa giá cả thị trường Thịt bò Quần áo
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