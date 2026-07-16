Giá cả thị trường ngày 16/7/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm hương sữa Gạo Ơi ST25 túi 5kg
99.000 đồng/túi
2
Rau muống nước túi 400g
5.000 đồng/túi
3
Bắp Mỹ (ngô Mỹ)
10.000 đồng/bắp
4
Hành tây
17.500 đồng/500g
5
Nấm linh chi nâu nội địa Trung gói 150g
19.000 đồng/gói
6
Chân giò heo
99.000 đồng/kg
7
Nạm bò
220.500 đồng/kg
8
Thịt ốc bươu làm sạch
14.400 đồng/khay 200g
9
Dầu ăn cao cấp Meizan Gold chai 1 lít
52.000 đồng/chai
10
Nước mắm cá cơm than Knorr 15 độ đạm chai 242ml
15.000 đồng/chai
11
Tương đen chai dẹp Ông Chà Và 300g
14.000 đồng/chai
12
Kem đánh răng Sensodyne Multi Care bảo vệ toàn diện 100g
74.500 đồng/tuýp
13
Sữa tắm serum Dove Pro-Ceramide Radiance sáng da rạng rỡ hoa Sakura & muối hồng 500g
139.000 đồng/chai
14
Smoothie tẩy tế bào da chết Dove Pomegranate Fragrance hương lựu đỏ 280g
145.000 đồng/hộp
15
Nước súc miệng Listerine Cool Mint hương bạc hà 750ml
152.000 đồng/chai
Kết Đoàn
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