Khởi công dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú

Ngày 15/7, Liên danh các Công ty Cổ phần (CP) May Vĩnh Phú, Công ty CP Đầu tư xây dựng Nội Thành và Công ty CP Gỗ nhựa TVWOOD tổ chức lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư.

Tham dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú được khởi công xây dựng tại đường Đại Nải, khu 7, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ. Dự án có vị trí trung tâm đô thị, kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông huyết mạch, tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại và tiếp cận các tiện ích công cộng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.053 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 13.459m2. Theo quy hoạch, dự án đầu tư đồng bộ 2 tòa nhà ở xã hội, gồm 1 tầng hầm, 15 tầng nổi và 1 tầng tum kỹ thuật. Công trình được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, chú trọng không gian xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

Tổng diện tích sàn xây dựng đạt khoảng 90.877m2, cung cấp 863 căn hộ nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu an cư của khoảng 2.600 cư dân. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân có thu nhập thấp, đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững tại tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại lễ khởi công.

Dự kiến, dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú sẽ hoàn thành các điều kiện để bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong quý I/2028.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm của nhà đầu tư, các sở, ban, ngành và địa phương cùng các cơ quan liên quan đã phối hợp, tạo điều kiện hoàn tất các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng công trình.

Đại diện liên danh chủ đầu tư phát biểu tại lễ khởi công.

Đây là dự án thứ 20 trên địa bàn tỉnh được khởi công xây dựng theo chương trình phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ và là dự án thứ 12 sau khi sáp nhập tỉnh Phú Thọ mới. Lễ khởi công tiếp tục đánh dấu bước quan trọng trong công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án phát triển nhà ở xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị, nhà đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết với giá thành hợp lý, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đức Anh