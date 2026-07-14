Thủ tướng Chính phủ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ

Chiều 14/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ, đoàn công tác Trung ương do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ (đặt tại đồi Cá Chuối, Khu di tích lịch sử Đền Hùng).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ.

Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ngô Văn Tuấn - Bộ trưởng Bộ Tài Chính; Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế; Vũ Hải Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trịnh Việt Hùng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân Khu 2. Cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Xây dựng; Tài chính; Công Thương; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Về phía tỉnh Phú Thọ, tham dự lễ dâng hương có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ.

Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”, thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của đất nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thành kính tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ.

Trong suốt chiều dài lịch sử, hàng triệu người con ưu tú của đất nước đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Máu đào và sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đã làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc, hun đúc truyền thống yêu nước, ý chí quật cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Trong đó, hàng vạn người con của quê hương Phú Thọ đã hăng hái lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh dũng chiến đấu, hy sinh trên khắp các chiến trường, góp phần cùng quân và dân cả nước tạo nên những thắng lợi vẻ vang.

Sau khi hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có trên 495.600 người có công và thân nhân người có công với cách mạng, trong đó có trên 38.300 liệt sĩ, 46.400 thương binh, 17.400 bệnh binh và 3.094 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tại bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thành kính tri ân sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Toàn cảnh Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; chung sức, đồng lòng, quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Đồng thời, tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc khát vọng cống hiến trong các thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đinh Vũ - Đức Anh