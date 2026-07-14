Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba

Ngày 14/7, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri 7 xã: Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiến, Nật Sơn, Cao Phong, Thung Nai và Mường Thàng.

Tổ đại biểu gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; Đinh Đức Lân - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Hà Văn Di - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Châu; Trần Tuấn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nật Sơn.

Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 7 xã khu vực Cao Phong, Kim Bôi.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cử tri được thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, an sinh xã hội cùng các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ Ba.

Cử tri bày tỏ sự đồng thuận cao với định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời kiến nghị các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Các ý kiến tập trung đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư tuyến đường Bắc Phong - Thung Nai; sớm xây dựng phương án di dời, tái định cư các hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở; giải quyết tình trạng chồng lấn trong thủ tục đất đai; nâng cấp hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn mùa mưa lũ; bố trí kinh phí sửa chữa cầu Mư (thôn Đông Tiền, xã Dũng Tiến) đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cử tri cũng đề nghị nâng cấp hệ thống lưới điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất; mở rộng danh mục thuốc được thanh toán bảo hiểm y tế tại tuyến cơ sở; cải tạo tuyến đường 12C đoạn từ ngã ba xã Kim Bôi đến chợ Vó (xã Nhân Nghĩa); đầu tư mở rộng nhà văn hóa xóm sau sáp nhập; nâng cấp tuyến đường tỉnh 444 đi qua địa bàn xã Mường Thàng; đồng thời xem xét thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Tham gia buổi tiếp xúc có 140 cử tri đại diện cho hàng nghìn cử tri của 7 xã.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo địa phương và đại diện các cơ quan chuyên môn tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền ngay tại hội nghị.

Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng tiếp thu kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí khẳng định, những kiến nghị phản ánh đúng thực tiễn, là cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh nâng cao chất lượng giám sát, tham gia giải quyết định vấn đề của địa phương.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Mạnh Hùng