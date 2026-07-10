Tổ đại biểu số 17 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba

Ngày 10/7, tại xã Cao Dương, Tổ đại biểu số 17 HĐND tỉnh khóa XX gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thị Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Xuân Giao - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Phạm Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Thủy; Hách Minh Hiếu - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Lương Sơn, Liên Sơn, Cao Dương và Hợp Kim sau Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu tổ 17 HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 17 HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX; các nghị quyết quan trọng đã được HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại Kỳ họp; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu kiến nghị của cử tri.

Đại biểu Phạm Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Thủy thông tin tới cử tri một số nội dung quan trọng.

Cử tri phát biểu tại hội nghị.

Cử tri các xã bày tỏ sự đồng tình với định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời, phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, công tác quản lý nhà nước, việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Một số cử tri đề nghị đầu tư nâng cấp các tuyến đường ven sông Bôi thuộc địa bàn xã Lạc Thủy, An Nghĩa; đề nghị có cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực trọng điểm về quốc phòng - an ninh; có chính sách hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, cán bộ thôn sau khi sáp nhập không tiếp tục tham gia công việc; bố trí nguồn vốn để xây dựng các thiết chế văn hóa sau khi sáp nhập thôn...

Các ý kiến của cử tri được đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo địa phương và đại diện các cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp thu. Những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương và các cơ quan liên quan cũng được trao đổi, làm rõ ngay tại hội nghị, góp phần giải đáp băn khoăn, vướng mắc của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu số 17 HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí khẳng định, các ý kiến đều xuất phát từ thực tiễn đời sống, phản ánh những vấn đề người dân quan tâm và là cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh thực hiện tốt hơn chức năng giám sát, quyết định các vấn đề của địa phương.

Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo HĐND tỉnh, đồng thời chuyển UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Mạnh Hùng