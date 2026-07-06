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Đại biểu HĐND xã Bình Phú tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 6/7, các tổ đại biểu HĐND xã Bình Phú tổ chức tiếp xúc cử tri tại khu dân cư trước Kỳ họp thứ Tư, HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND xã đã thông tin tới cử tri kết quả các kỳ họp trước của HĐND xã; thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND xã; thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đại biểu HĐND xã Bình Phú tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đồng chí Trịnh Đức Lai - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Phú phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 1.040 ha, trong đó, diện tích lúa 483 ha, năng suất ước đạt 62,4 tạ/ha. Chăn nuôi duy trì ổn định; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển. Hoạt động thương mại, dịch vụ có nhiều khởi sắc, tổng giá trị thương mại và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 298 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 51,5 tỷ đồng, bằng 259% dự toán năm, trong đó, thu ngân sách xã đạt trên 23,4 tỷ đồng, bằng 180% dự toán.

Đại biểu HĐND xã Bình Phú tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Cử tri xã Bình Phú phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Thống nhất với các báo cáo của HĐND xã, cử tri xã Bình Phú đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi, công tác vệ sinh môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giáo dục, y tế và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người dân.

Các kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND xã Bình Phú tiếp thu, giải trình làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, đại biểu HĐND xã tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Bích Liên - Đặng Khánh


Bích Liên - Đặng Khánh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại biểu HĐND Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tiếp xúc cử tri Nhiệm kỳ Thống Nhất Vệ sinh môi trường Phát triển kinh tế Hạ tầng giao thông Ngân sách nhà nước Chế độ chính sách
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