Hồ Bò Lạc - Kỳ vọng điểm nhấn du lịch mới

Nằm dưới chân dãy núi Sáng hùng vĩ, hồ Bò Lạc (xã Tam Sơn) từ lâu được biết đến là công trình thủy lợi quan trọng bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhiều địa phương. Cùng với định hướng phát triển mới của tỉnh Phú Thọ, hồ Bò Lạc đang đứng trước cơ hội chuyển mình trở thành một khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tâm linh quy mô lớn, hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch của tỉnh.

Từ “viên ngọc xanh” giữa đại ngàn đến khu du lịch sinh thái

Được xây dựng từ năm 1982, hồ Bò Lạc là công trình thủy lợi quan trọng của khu vực. Hồ có diện tích lưu vực khoảng 8,6km2, dung tích 2,75 triệu m3, trong đó dung tích hữu ích khoảng 2,5 triệu m3; bảo đảm nguồn nước tưới ổn định cho khoảng 370ha đất nông nghiệp tại các xã Tam Sơn và Hải Lựu.

Hồ Bò Lạc nhìn từ trên cao.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tích nước, điều tiết dòng chảy, phòng chống hạn và nuôi trồng thủy sản, hồ còn được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan sơn thủy hữu tình. Chính vẻ đẹp nguyên sơ ấy đã khiến nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của những người thích khám phá.

Ông Đặng Ngọc Đức, người dân địa phương sống cạnh hồ Bò Lạc cho biết, nhiều bạn trẻ từ các địa phương lân cận lựa chọn nơi đây để cắm trại, chèo thuyền, dã ngoại vào mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên, những hoạt động này chủ yếu là tự phát, bởi nơi đây chưa được đầu tư hạ tầng du lịch bài bản.

Điểm đặc biệt của hồ Bò Lạc là nằm giữa quần thể tài nguyên du lịch giàu giá trị. Từ hồ chỉ mất ít phút để đến Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức; xa hơn là thác Bay, hang Đề Thám, tháp Bình Sơn và cả dãy núi Sáng với hệ sinh thái rừng phong phú. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các tuyến du lịch kết hợp giữa sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và du lịch tâm linh.

Điểm mốc quan trọng mở ra kỳ vọng mới cho hồ Bò Lạc là UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực xung quanh hồ Bò Lạc, xã Tam Sơn.

Theo quy hoạch, khu vực nghiên cứu có quy mô hơn 939ha với định hướng trở thành khu du lịch, dịch vụ kết hợp nhà ở, công trình công cộng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao và thương mại, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự kiến đến năm 2030 đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch mỗi năm.

Hồ Bò Lạc nằm giữa quần thể tài nguyên du lịch giàu giá trị.

Đồ án quy hoạch xác định nhiều phân khu chức năng mang tính bổ trợ lẫn nhau. Phía Đông hồ phát triển du lịch tâm linh gắn với Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức; khu vực ven hồ được định hướng xây dựng các khu nghỉ dưỡng, resort, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, khu thiền và chăm sóc sức khỏe; hạ lưu hồ sẽ hình thành sân golf và các không gian cảnh quan quy mô lớn; xen kẽ là hệ thống cây xanh, mặt nước, công viên, đường dạo và các khu vui chơi giải trí nhằm giữ gìn tối đa cảnh quan tự nhiên.

Điểm đáng chú ý trong quy hoạch là quan điểm phát triển hài hòa với thiên nhiên. Toàn bộ thiết kế đều tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa san gạt mặt bằng, bảo vệ rừng phòng hộ, gìn giữ hệ sinh thái và giảm thiểu tác động đến môi trường. Các công trình được bố trí ẩn mình dưới tán rừng, hướng tầm nhìn ra mặt hồ nhằm tạo nên một khu nghỉ dưỡng sinh thái đúng nghĩa.

Không chỉ dừng ở quy hoạch không gian, hạ tầng kỹ thuật cũng được tính toán đồng bộ từ giao thông, điện, nước, xử lý nước thải đến hệ thống viễn thông, tạo nền tảng để thu hút các nhà đầu tư lớn trong thời gian tới.

Tạo động lực mới cho Tam Sơn

Trong định hướng phát triển của xã Tam Sơn, du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng. Hồ Bò Lạc giữ vai trò trung tâm trong chuỗi liên kết Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức - thác Bay - núi Sáng - tháp Bình Sơn, tạo nên sản phẩm du lịch có chiều sâu thay vì những điểm đến rời rạc như trước.

Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức nằm soi bóng bên hồ Bò Lạc.

Thực tế cho thấy, dù hạ tầng còn hạn chế, Tam Sơn vẫn thu hút hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan các điểm di tích và danh thắng. Tuy nhiên, hoạt động du lịch chủ yếu mới dừng ở quy mô nhỏ, sản phẩm chưa phong phú, dịch vụ lưu trú và vui chơi giải trí còn thiếu. Chính vì vậy, việc quy hoạch hồ Bò Lạc được kỳ vọng sẽ tạo cú hích để hoàn thiện chuỗi giá trị du lịch của địa phương.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tam Sơn Lê Đăng Tâm, phát triển du lịch gắn với chuyển đổi số chính là con đường để Tam Sơn tạo ra đột phá, vừa phát triển kinh tế, vừa nâng cao đời sống Nhân dân, khẳng định bản sắc địa phương trong thời kỳ hội nhập. Khu du lịch mới không chỉ tạo nguồn thu từ dịch vụ mà còn mở ra cơ hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Các dự án nghỉ dưỡng, khách sạn, sân golf, homestay, farmstay hình thành sẽ kéo theo nhu cầu lớn về lao động trong các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, vận tải, thương mại, nông nghiệp trải nghiệm và dịch vụ hỗ trợ.

Cùng với đó, xã xác định kết hợp chuyển đổi số trong quảng bá điểm đến, số hóa thông tin du lịch, xây dựng bản đồ số và phát triển các sản phẩm du lịch thông minh để đưa hình ảnh hồ Bò Lạc đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là hướng đi mà Tam Sơn đang quyết tâm triển khai để nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch.

Thác Bay với vẻ đẹp hùng vĩ, thu hút khách du lịch khám phá và trải nghiệm.

“Tiềm năng đã rõ, quy hoạch đã có, nhưng để hồ Bò Lạc thực sự trở thành điểm nhấn du lịch mới vẫn còn nhiều việc phải làm” - Bí thư Đảng uỷ xã Tam Sơn Lê Đăng Tâm nhấn mạnh.

Điều quan trọng nhất là thu hút được các nhà đầu tư có năng lực tài chính và kinh nghiệm phát triển các khu nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao. Song song với đó là đầu tư hệ thống giao thông kết nối, phát triển dịch vụ phụ trợ, đào tạo nguồn nhân lực địa phương và xây dựng các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Điểm dừng chân cho du khách tại thác Bay đang được làm mới.

Từ một hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, hồ Bò Lạc đang đứng trước cơ hội trở thành “viên ngọc xanh” của du lịch Phú Thọ. Khi việc quy hoạch được triển khai đồng bộ, thu hút được các nhà đầu tư chiến lược và phát huy tốt lợi thế thiên nhiên vốn có, nơi đây sẽ trở thành điểm đến mới, góp phần đưa Tam Sơn trở thành một trong những trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và tâm linh của tỉnh trong thời gian tới.

Ngọc Tuấn