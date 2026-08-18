Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026

Việt Nam vừa được vinh danh ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026 thuộc Giải thưởng NZ Herald Travel Readers’ Choice Awards 2026, do độc giả chuyên trang du lịch quốc tế The New Zealand Herald (NZ Herald) bình chọn, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng về ẩm thực như Italia, Nhật Bản, Thái Lan và Pháp.

Việt Nam vừa được vinh danh ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026 thuộc Giải thưởng NZ Herald Travel Readers’ Choice Awards 2026. Ảnh: TITC

Theo thông tin từ Trung tâm thông tin (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), trong bảng xếp hạng 10 điểm đến ẩm thực hàng đầu, Việt Nam đứng ở vị trí thứ nhất, tiếp theo là Italia, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Melbourne (Úc), Pháp, Auckland, Wellington và vịnh Hawke (New Zealand).

Theo NZ Herald, du lịch ẩm thực đang trở thành xu hướng ngày càng được du khách quan tâm. Thay vì chỉ tìm đến những nhà hàng cao cấp, du khách có xu hướng lựa chọn những trải nghiệm gần gũi hơn với đời sống địa phương như khám phá chợ truyền thống, thưởng thức món ăn bản địa, ẩm thực đường phố, tham gia nấu ăn cùng người dân và tìm hiểu cách chế biến món ăn. Qua đó, ẩm thực trở thành một cách để du khách khám phá sâu hơn văn hóa của mỗi điểm đến.

Đây cũng là một trong những lợi thế nổi bật của Việt Nam. Theo đánh giá của NZ Herald, Việt Nam - lựa chọn hàng đầu của độc giả trong bảng xếp hạng năm nay - sở hữu nền ẩm thực giàu bản sắc với sự kết hợp hài hòa giữa hương vị tươi mới, các loại rau thơm, kết cấu món ăn đa dạng và những loại nước dùng đậm đà.

Từ những hàng quán ven đường đến các quán ăn, quán cà phê nhộn nhịp, ẩm thực hiện diện trong đời sống thường nhật và trở thành một phần không thể tách rời trong hành trình khám phá Việt Nam. Những món ăn quen thuộc như phở, bánh mì, nem, bánh xèo, các món bún, cơm cùng nhiều món ăn dân dã khác có thể dễ dàng tìm thấy tại các khu phố, chợ truyền thống và hàng quán địa phương.

NZ Herald gợi ý, khi đến Việt Nam, du khách nên trải nghiệm các khu chợ truyền thống và tham gia lớp học nấu ăn để hiểu rõ hơn về nguyên liệu, cách chế biến cũng như những câu chuyện phía sau mỗi món ăn.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam là sự khác biệt rõ nét giữa các vùng miền. Theo NZ Herald, ẩm thực miền Bắc, với Hà Nội là đại diện tiêu biểu, nổi bật bởi hương vị thanh tao, tinh tế. Ẩm thực miền Trung, đặc biệt là Huế, gây ấn tượng bởi vị cay nồng, đậm đà và sự cầu kỳ, gắn với ẩm thực cung đình. Trong khi đó, ẩm thực miền Nam có xu hướng đậm đà, ngọt hơn và sử dụng phong phú các loại rau thơm.

Việc Việt Nam được bình chọn ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026 tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam, đặc biệt ở thế mạnh ẩm thực. Không chỉ phong phú về món ăn, ẩm thực Việt còn mang đậm dấu ấn văn hóa, vùng miền và đời sống bản địa, qua đó tạo nên những trải nghiệm giàu bản sắc cho du khách.

https://hanoimoi.vn/viet-nam-dan-dau-bang-xep-hang-diem-den-am-thuc-hang-dau-the-gioi-nam-2026-1216948.html

Theo hanoimoi.vn