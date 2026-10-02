Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Ngày 2/10, đoàn công tác do đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La, đoạn Hòa Bình - Mộc Châu. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, các đơn vị thi công và nhà thầu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm và đoàn công tác kiểm tra thực tế tuyến đường trên địa bàn xã Kim Bôi.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại 3 vị trí trên tuyến, gồm Km0+930 thuộc xã Kim Bôi, Km16+300 qua địa bàn xã Lương Sơn và Km24+500 thuộc phường Kỳ Sơn.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao 29,5/31,642km, đạt khoảng 93,2%. Trong đó, xã Nật Sơn đã bàn giao 100% mặt bằng; xã Lương Sơn đạt 97%; Mường Động đạt 95%; xã Kim Bôi đạt 94%; phường Kỳ Sơn đạt 83%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm và đoàn công tác kiểm tra thực tế tuyến đường thuộc địa bàn xã Nật Sơn.

Về thi công xây lắp, giá trị thực hiện đạt 682/1.666 tỷ đồng, tương đương 41% giá trị hợp đồng. Khối lượng đào, đắp nền K95 đạt khoảng 28/31,46km; đắp nền K98 đạt 12,8/31,46km; cấp phối đá dăm đạt khoảng 12/31,46km; mặt đường bê tông nhựa đạt khoảng 7,7/31,46km. Đến nay, 100/126 vị trí cống tròn đã hoàn thành; 4/4 vị trí hầm chui dân sinh đang được thi công, khối lượng đạt 80%. Toàn tuyến đã triển khai thi công tại 20/20 vị trí cầu, trong đó hoàn thành 16 cầu, 4 cầu đang tiếp tục thi công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm và đoàn công tác kiểm tra thực tế trên tuyến, tại khu vực phường Kỳ Sơn.

Hiện nay, đơn vị thi công tổ chức 8 mũi thi công đường, 3 mũi thi công cầu, huy động 125 máy móc, thiết bị và 94 công nhân trên công trường.

Bên cạnh kết quả đạt được, dự án vẫn còn một số khó khăn, chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Tại các xã Kim Bôi, Mường Động, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn còn các hộ chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng hoặc còn kiến nghị về phương án bồi thường, nguồn gốc đất, tái định cư. Riêng đoạn Km29+00-Km31+462 qua phường Kỳ Sơn, mặt bằng còn xen kẹt, gây khó khăn cho thi công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan sau chương trình kiểm tra thực tế.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, xác định đây là nhiệm vụ cần giải quyết dứt điểm để tạo mặt bằng thi công liên tục.

Đối với các trường hợp đã bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định nhưng chưa chấp hành bàn giao mặt bằng, các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thực hiện theo quy định; đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án đối với những trường hợp còn vướng mắc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương liên quan hoàn thành bàn giao mặt bằng chậm nhất ngày 15/10/2026; riêng phường Kỳ Sơn được yêu cầu tập trung xử lý khối lượng công việc còn lại, hoàn thành trước ngày 30/10/2026. Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình phối hợp chặt chẽ với các địa phương, bố trí lực lượng tập trung xử lý từng trường hợp, từng vị trí còn vướng; xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện, không để công việc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Đối với công tác thi công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình và các nhà thầu tranh thủ tối đa mặt bằng đã được bàn giao, tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức các mũi thi công phù hợp; tập trung xử lý những đoạn còn bị chia cắt, bảo đảm kết nối giữa các đoạn tuyến. Từ nay đến cuối tháng 10, các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông toàn tuyến, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các hạng mục tiếp theo.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xử lý những vướng mắc về nút giao, bãi đổ thải, nguồn vật liệu và các điều kiện phục vụ thi công. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết ngay; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị bám sát hiện trường, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm với từng phần việc và mốc tiến độ, bảo đảm dự án được triển khai liên tục, đồng bộ.

Hồng Duyên