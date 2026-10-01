Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026

Chiều 1/10, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Trong 9 tháng năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung tham mưu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở đã chủ trì xây dựng, hoàn thiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tích cực xây dựng Đề án phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Đối với Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ, sở đã nghiên cứu mô hình tại một số địa phương, lấy ý kiến góp ý, tổ chức hội nghị thảo luận và hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định.

Công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách được chú trọng. Sở đã tham mưu xây dựng các dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh liên quan đến hỗ trợ sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp sáng tạo, tổ công nghệ số cộng đồng, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao và hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Trong chuyển đổi số, hệ thống quản trị điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ được khai trương thí điểm từ tháng 8/2026 với 25 phân hệ.

Tỉnh cũng đã ban hành danh mục 198 cơ sở dữ liệu, làm cơ sở xây dựng kho dữ liệu dùng chung; khảo sát hiện trạng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tại 26 cơ quan, đơn vị.

Đối với các bài toán lớn của tỉnh, sở đã tiếp nhận 51 nhiệm vụ đề xuất của 10 cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, thuộc 6 bài toán lớn; đang tổ chức các bước xác định, tuyển chọn nhiệm vụ để triển khai theo quy định.

Lãnh đạo Sở Tài chính cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao thực hiện 10 dự án đầu tư công. Đến ngày 25/9, tỷ lệ giải ngân đạt 99,43% kế hoạch vốn, dự kiến hoàn thành giải ngân 100% trong tháng 10/2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm 2026 không còn nhiều, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành của tỉnh cần tập trung cao độ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các sở, ngành, địa phương của tỉnh chủ động rà soát lại toàn bộ các công việc còn tồn đọng, tích cực phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp để hoàn thành, có kết quả cụ thể theo từng mốc thời gian.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các dự án về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án. Đặc biệt, trong quá trình triển khai phải tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặt yêu cầu phòng ngừa, kiểm soát rủi ro lên hàng đầu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với việc xây dựng, hoàn thiện 3 Đề án quan trọng của tỉnh; kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026).

Cũng trong chương trình làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu đã nghe và cho ý kiến đối với tờ trình, dự thảo 2 Nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, gồm: Quy định chính sách hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2027-2030; quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và phân cấp cho UBND tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung hỗ trợ đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đức Anh