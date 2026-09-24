An Bình giữ vững trận địa tư tưởng

Xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và giữ vững ổn định từ cơ sở, Đảng bộ xã An Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đưa công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từng bước đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả.

Công an xã An Bình phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thôn Minh Thành nắm tình hình địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, Ban Công tác 35 xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, chi bộ, đơn vị triển khai nhiệm vụ BVNTTT của Đảng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn địa phương. Cùng với đó, lực lượng tham gia công tác 35 được củng cố, kiện toàn; Ban Xây dựng Đảng hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên Ban Công tác 35, tổ cộng tác viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, bí thư các chi bộ và lực lượng cộng tác viên cơ sở về kỹ năng nhận diện, xử lý, đấu tranh với thông tin sai trái, xấu độc trên không gian mạng.

Một điểm nhấn trong cách làm của An Bình là chủ động xây dựng và lan tỏa dòng thông tin tích cực. Trong 8 tháng qua, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã đã sản xuất 330 tin truyền hình, 50 chương trình phát thanh địa phương, đăng tải hơn 500 tin, bài trên Trang thông tin điện tử của xã. Nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm.

Ban Công tác 35 cũng triển khai hơn 500 lượt bài viết, thông tin tuyên truyền trên các trang chính thống và tài khoản Zalo, Facebook của thành viên. Nội dung về gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả được chú trọng chia sẻ, lan tỏa, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, qua đó góp phần mở rộng độ phủ của thông tin chính thống trên không gian mạng.

Cùng với “phủ xanh” thông tin tích cực, công tác phát hiện, xử lý nội dung xấu độc được thực hiện chủ động. Thường trực Ban Công tác 35 chỉ đạo các lực lượng tăng cường theo dõi, trực 24/24 giờ, kịp thời phát hiện, báo cáo các trang, tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật. Trong 8 tháng, Công an xã đã xác minh, xử lý 2 bài đăng, chia sẻ thông tin xấu, độc và yêu cầu gỡ bỏ; đồng thời đăng tải 59 bài viết tuyên truyền pháp luật, cảnh báo tội phạm, lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân.

Đáng chú ý, ngày 4/7/2026, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã phát hiện một công dân chia sẻ bài viết có nội dung xấu, độc. Sau khi làm việc, lực lượng Công an tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về an ninh mạng, phân tích trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội, đồng thời yêu cầu nâng cao ý thức kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ. Cách xử lý theo hướng tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngay từ cơ sở.

BVNTTT của Đảng cũng được An Bình gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Mô hình “Thôn Minh Thành không có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” được thành lập năm 2023, kiện toàn năm 2025, đến nay tiếp tục phát huy hiệu quả trong vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Qua vận động, từ đầu năm đến nay, người dân đã tự nguyện giao nộp 14 khẩu súng tự chế, góp phần loại bỏ những nguy cơ mất an toàn từ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Bình Nguyễn Văn Thùy cho biết: BVNTTT của Đảng phải được thực hiện bằng những việc cụ thể, gắn với thực tiễn địa phương, trong đó quan trọng nhất là chủ động nắm tình hình, cung cấp thông tin chính xác, giải quyết kịp thời những vấn đề Nhân dân quan tâm và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Khi người dân được cung cấp thông tin đầy đủ, được lắng nghe và các kiến nghị chính đáng được giải quyết thấu đáo thì niềm tin, sự đồng thuận xã hội sẽ được củng cố; đó chính là nền tảng vững chắc để bảo vệ Đảng từ cơ sở.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, lấy xây dựng và lan tỏa thông tin tích cực làm trọng tâm, Đảng bộ xã An Bình từng bước xây dựng “thế trận tư tưởng” vững chắc ngay từ cơ sở. Khi mỗi cán bộ, đảng viên là một hạt nhân tuyên truyền, mỗi người dân là một chủ thể có trách nhiệm trong tiếp nhận và chia sẻ thông tin, trận địa tư tưởng của Đảng ngày càng được củng cố. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo môi trường thuận lợi để An Bình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đinh Thắng