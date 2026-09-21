Quyền được lựa chọn

Từ kết quả một cuộc bầu cử ở Đức, một video đăng trên Thoibao.de mới đây đặt vấn đề về tương lai chính trị của Việt Nam, đồng thời đưa ra những nhận xét phiến diện, xuyên tạc về chế độ bầu cử ở nước ta. Tuy nhiên, không thể lấy mô hình chính trị và kết quả bầu cử của một quốc gia để đánh giá sự lựa chọn của một quốc gia khác. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc có quyền lựa chọn con đường phát triển phù hợp với lịch sử, điều kiện và lợi ích của mình.

Luận điệu xuyên tạc của Lê Trung Khoa trên Thoibao.de.

Sứ mệnh thiêng liêng

Trong thế giới hiện đại, mỗi quốc gia có quyền lựa chọn mô hình tổ chức nhà nước và con đường phát triển phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa và xã hội.

Không có một khuôn mẫu duy nhất có thể áp đặt cho mọi dân tộc. Vì vậy, kết quả của một cuộc bầu cử ở Đức, dù phản ánh sự lựa chọn của cử tri Đức, cũng không thể trở thành thước đo để đánh giá lựa chọn chính trị của Việt Nam.

Việc một đảng cộng sản ở Đức nhận được tỷ lệ phiếu thấp cũng không thể là căn cứ để đặt vấn đề về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai đảng tồn tại trong những hoàn cảnh lịch sử khác nhau, với vị trí, chức năng và mối quan hệ với nhà nước, xã hội không giống nhau.

Với Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được xác định trong Hiến pháp. Điều 4 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Đồng thời, Hiến pháp cũng quy định Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân và chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đây là quy định của Hiến pháp, đồng thời phản ánh sự lựa chọn chính trị được hình thành từ lịch sử Việt Nam, chứ không phải một mô hình được sao chép hay áp đặt từ bên ngoài.

Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo gắn với những bước ngoặt lớn của đất nước: Đấu tranh giành độc lập, bảo vệ và thống nhất Tổ quốc, rồi tiến hành công cuộc đổi mới.

Đặc biệt, từ năm 1986, công cuộc đổi mới đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, góp phần đưa Việt Nam từ một nước có nền kinh tế kém phát triển trở thành nước có thu nhập trung bình cao và hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới.

Vậy nên, khi nói về Việt Nam, điều cần được tôn trọng trước hết là quyền tự quyết của người Việt Nam đối với con đường phát triển của chính mình và sứ mệnh thiêng liêng mà lịch sử đã trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một lựa chọn chính trị không chỉ được nhìn nhận qua những tuyên bố hay tranh luận trên không gian mạng mà còn cần được kiểm chứng bằng thực tiễn phát triển của đất nước và đời sống Nhân dân. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả của đường lối, chính sách và quá trình tổ chức thực hiện.

Thực tiễn phát triển cho thấy Việt Nam đang đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2025, GDP tăng 8,02%, quy mô nền kinh tế vượt 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD; tổng kim ngạch thương mại quốc tế vượt 930 tỷ USD. Sáu tháng đầu năm 2026, GDP tiếp tục tăng 8,18%, kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 550 tỷ USD.

Cùng với phát triển kinh tế, Việt Nam tiếp tục triển khai các chính sách nhằm cải thiện đời sống Nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam cũng không ngừng được nâng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nâng cấp, nâng tầm quan hệ với 6 nước, nâng tổng số đối tác từ mức đối tác hợp tác toàn diện trở lên lên 45 nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng, góp phần “nâng cao vị thế đất nước và tạo thêm không gian phát triển”.

Những kết quả trên cho thấy quá trình phát triển của Việt Nam được thể hiện không chỉ qua các chỉ số kinh tế, mà còn qua nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, mở rộng quan hệ đối ngoại và tạo thêm động lực cho phát triển.

Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

- Thành phố Hồ Chí Minh – đại đô thị năng động, hiện đại của Việt Nam và khu vực. (Ảnh chinhphu.vn)

Tuy nhiên, phát triển không đồng nghĩa với hoàn hảo. Việt Nam vẫn phải tiếp tục giải quyết những vấn đề về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, thu nhập, môi trường, giáo dục, y tế và quản trị.

Điều đó đòi hỏi quá trình đổi mới, hoàn thiện thể chế và việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân phải được thực hiện thường xuyên, thực chất.

Không thể lấy một cuộc bầu cử hay mô hình chính trị ở quốc gia khác làm thước đo duy nhất để đánh giá Việt Nam. Mỗi dân tộc có quyền lựa chọn con đường phát triển phù hợp với lịch sử và điều kiện của mình.

Giá trị của lựa chọn ấy cần được kiểm chứng bằng thực tiễn phát triển đất nước, khả năng nâng cao đời sống Nhân dân và bảo đảm các quyền được pháp luật ghi nhận.

Với Việt Nam, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được xác lập trong tiến trình lịch sử, thể chế hóa trong Hiến pháp và tiếp tục được cụ thể hóa qua công cuộc đổi mới.

Vì vậy, thay vì đưa ra những nhận xét phiến diện, việc nhìn nhận con đường phát triển của Việt Nam cần dựa trên thực tiễn, tôn trọng quyền tự quyết của dân tộc và đánh giá khách quan những kết quả đạt được cũng như các vấn đề đang đặt ra.

Quyền được lựa chọn không chỉ là quyền của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mà còn gắn liền với trách nhiệm không ngừng hoàn thiện con đường phát triển đã lựa chọn, vì mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của Nhân dân.

Cẩm Ninh