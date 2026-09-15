Đồng thuận để đồng lòng

Đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân là nền tảng quan trọng tạo nên sự ổn định và sức mạnh phát triển của mỗi địa phương, cộng đồng dân cư... Khi chính quyền gần dân, hiểu dân và Nhân dân tin tưởng, đồng hành cùng chính quyền, mọi chủ trương cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sẽ được chuyển hóa thành hành động, tạo sức mạnh đồng lòng để xây dựng quê hương.

Mọi chủ trương của Chi bộ thôn Vường Phắt, Đảng bộ xã Lai Đồng đều được chi ủy bàn bạc, thảo luận nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Nhận thức được vai trò của sự đồng thuận, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Đài thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của các đoàn thể và Nhân dân. Với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội”, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã đã tạo diễn đàn cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trực tiếp trao đổi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong buổi đối thoại, các đại biểu trao đổi thẳng thắn, dân chủ, tập trung vào những vấn đề thiết thực của đời sống và sản xuất. Nhiều ý kiến đề cập đến phát triển kinh tế hộ, lao động, việc làm, tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, kinh doanh; phản ánh các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới... Tất cả ý kiến đưa ra đều được lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và Hội LHPN xã trực tiếp trao đổi, giải đáp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được làm rõ ngay tại hội nghị; các nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết được tiếp thu để xem xét trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Đối thoại chính sách là một trong những hoạt động thiết thực, nhằm phát huy tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ trong đời sống xã hội. Qua đó, tăng cường mối liên hệ giữa cấp ủy, chính quyền, tổ chức Hội với cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân.

Không chỉ dừng lại ở việc đối thoại với riêng một tổ chức hội, Đảng ủy xã Xuân Đài còn tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề Nhân dân quan tâm; đồng thời trao đổi, giải đáp và định hướng giải quyết các kiến nghị ngay từ cơ sở. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, các đại biểu và Nhân dân đã tập trung trao đổi, đề xuất nhiều nội dung thiết thực, liên quan đến phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, xây dựng nông thôn, quản lý đất đai, phát triển du lịch cộng đồng, giáo dục và đầu tư cơ sở hạ tầng... Tại hội nghị, đồng chí Lê Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Hà Ngọc Bảy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến thẳng thắn, sát thực tế của Nhân dân và nhấn mạnh, các ý kiến đã thể hiện mong muốn, trách nhiệm của người dân trong việc tham gia xây dựng quê hương, những nội dung thuộc thẩm quyền, lãnh đạo xã sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, nghiên cứu và giải quyết; đối với những vấn đề cần có thời gian, nguồn lực hoặc thuộc thẩm quyền cấp trên, xã sẽ tổng hợp, báo cáo và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Ở Đảng bộ xã Lai Đồng, tinh thần “đồng thuận để đồng lòng” được thể hiện rõ trong từng việc làm và phương châm chỉ đạo của cán bộ, đảng viên với Nhân dân. Với 35 đảng viên, Chi bộ thôn Vường Phắt luôn đi đầu trong mọi lời nói, việc làm. Đồng chí Phùng Anh Dũng - Bí thư chi bộ nêu ví dụ về sự đồng lòng của đảng viên và Nhân dân khi triển khai dự án làm đường giao thông nông thôn. Từ sự đi đầu của đảng viên trong hiến đất, ủng hộ vật chất để làm đường, cả thôn đã đồng thuận góp công, góp của với mong muốn tuyến đường sớm hoàn thành. Đồng thuận không chỉ đến từ những quyết sách đúng của tập thể chi ủy, mà còn được vun đắp từ những hành động cụ thể, gương mẫu của mỗi đảng viên, qua đó tạo niềm tin để Nhân dân đồng thuận, làm theo.

Chỉ tay theo tuyến đường dài 35m, rộng 3m do mình tự đứng ra làm, đảng viên Hà Văn Tơ, Chi bộ thôn Chiềng Kịt, Đảng bộ xã Lai Đồng thông tin: “Tôi tự tay làm tuyến đường này với mong muốn để bà con nhìn vào, làm theo. Từ đó, cùng cán bộ, đảng viên trong thôn triển khai mạnh mẽ phong trào làm đường giao thông”. Từ tấm gương của đồng chí Hà Văn Tơ, phong trào làm đường giao thông nông thôn nhận được sự đồng thuận cao của người dân thôn Chiềng Kịt. “Đồng thuận để đồng lòng” có vai trò quan trọng tạo ra khối đại đoàn kết dân tộc, gắn bó giữa tổ chức Đảng với Nhân dân, phản ánh niềm tin sâu sắc của người dân vào đường lối lãnh đạo và quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền. Mối quan hệ này càng có hiệu quả khi cấp ủy, chính quyền đặt lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu, lắng nghe bằng sự thấu cảm, và người dân chủ động thực hiện quyền làm chủ đi đôi với trách nhiệm xã hội. Đây cũng là phương thức để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và đảng viên, cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.

Minh Tự