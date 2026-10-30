Công khai thông tin 320 căn hộ nhà ở xã hội tại phường Vĩnh Phúc

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ công bố thông tin liên quan đến hạng mục công trình Tòa A1 thuộc Khu Nhà ở xã hội phân kỳ 01 tại Dự án Đầu tư phát triển đô thị tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên (nay là phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) do Liên danh An Phú - Eco (do Công ty TNHH An Phú là đại diện Liên danh) làm chủ đầu tư, nhằm đảm bảo việc tiếp cận thông tin đầy đủ, minh bạch cho người dân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định.

Tòa nhà A1 thuộc khu nhà ở xã hội phân kỳ 1. Ảnh mô phỏng dự án

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ:

Căn cứ quy định tại Điều 34 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP sửa đổi Điều 38, Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Sở Xây dựng Phú Thọ công bố thông tin như sau:

Tên dự án: Đầu tư phát triển đô thị tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên (nay là phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Chủ đầu tư dự án: Liên danh An Phú - Eco (do Công ty TNHH An Phú là đại diện liên danh).

Địa điểm xây dựng dự án: Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ liên lạc, địa chỉ nộp đơn đăng ký:Công ty TNHH An Phú.

Địa chỉ: Đường Phan Chu Trinh - phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ.

Số Điện Thoại: 0912.054.306

Công trình NOXH phân kỳ 1. Ảnh mô phỏng dự án

Quy mô và các chỉ tiêu xây dựng

Theo hồ sơ được công bố:

Tổng diện tích xây dựng: 1.510 m2.

Tổng diện tích sàn: 25.578,1 m2.

Tổng diện tích căn hộ: 8.204,3 m2.

Số tầng: 17 tầng.

Số lượng và diện tích căn hộ

Tổng số căn hộ NOXH để bán: 320 căn với diện tích căn hộ chung cư khoảng từ 35,4m2 đến 75,8m2.

Giá bán và thời gian tiếp nhận hồ sơ

Giá căn hộ chung cư xã hội (dự kiến): Khoảng từ : 20.000.000đ/ m2 đến 24.000.000đ đồng/m2 (Đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì).

Mức giá trên là mức giá tạm tính, Chủ đầu tư sẽ công bố giá chính thức sau khi được Cơ quan quản lý nhà nước thẩm định theo quy định pháp luật.

Thời gian dự kiến tiếp nhận và kết thúc nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

Khi NOXH đủ điều kiện mở bán theo quy định pháp luật, dự kiến 31/12/2026.

Tiến độ thực hiện dự án:

Dự kiến hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong tháng 9/2029.

Việc công bố công khai thông tin về dự án giúp người dân có nhu cầu mua NƠXH dễ dàng tiếp cận các nội dung liên quan, nắm rõ điều kiện, quy trình đăng ký theo quy định. Đồng thời, việc minh bạch thông tin cũng góp phần đảm bảo dự án được triển khai đúng pháp luật, đúng tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.