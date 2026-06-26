Xây dựng đội ngũ cán bộ dân số đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Xác định đội ngũ cán bộ dân số là lực lượng nòng cốt đưa chính sách dân số vào cuộc sống, những năm qua, Phú Thọ luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp. Trong điều kiện địa bàn rộng, dân số đông, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn được xem là yếu tố quyết định hiệu quả công tác dân số và phát triển.

Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cán bộ Trạm Y tế xã Lâm Thao không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở.

Thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 520/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cùng các quy định của Luật Dân số và Nghị định số 168/2025/NĐ-CP, ngành Y tế Phú Thọ đã chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, củng cố mạng lưới cán bộ và cộng tác viên dân số theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời, các chế độ hỗ trợ cho lực lượng cộng tác viên tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở.

Hiện nay, Chi cục Dân số tỉnh Phú Thọ có 25 cán bộ, công chức, viên chức; 138 viên chức làm công tác dân số tại các Trung tâm Y tế khu vực; 466 viên chức tuyến xã; 6.238 cộng tác viên dân số ở cơ sở, trong đó có 3.430 cộng tác viên kiêm nhiệm công tác y tế thôn bản, chiếm 54,9%. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số tại cộng đồng.

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác dân số trong tình hình mới, Chi cục Dân số không ngừng đổi mới nội dung, phương thức đào tạo theo hướng thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn. Hằng năm, các chương trình tập huấn được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập trung vào những nội dung trọng tâm như: duy trì mức sinh hợp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc người cao tuổi và phòng chống các bệnh di truyền bẩm sinh.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Dân số đã tổ chức 3 hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Dân số số 113/2025/QH15 với sự tham gia của 334 đại biểu; 3 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới 8/5 cho 135 đại biểu. Phối hợp với các trường tiểu học và trung học cơ sở tổ chức 6 chương trình ngoại khóa trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho 3.100 học sinh.

Cán bộ dân số các cấp còn được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Cục Dân số và các cơ quan Trung ương tổ chức. Qua đó, trình độ chuyên môn, kỹ năng truyền thông, năng lực tham mưu và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ dân số từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển toàn diện.

Hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng được thể hiện rõ qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 86,8%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 77,2%; tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần đạt 32,1%; tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 92,9%...

Những con số trên không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn của hệ thống dân số mà còn cho thấy sự chủ động, trách nhiệm và khả năng tiếp cận cộng đồng của đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. Tại nhiều địa phương, cán bộ và cộng tác viên dân số đã trở thành những “cầu nối” quan trọng giữa chính sách với người dân, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và chăm sóc người cao tuổi.

Tập huấn chuyên đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng gia tăng.

Cùng với công tác chuyên môn, hoạt động truyền thông dân số tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Hàng nghìn cuộc truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hàng trăm hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề đã được tổ chức, góp phần đưa kiến thức dân số đến gần hơn với người dân.

Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác dân số đứng trước nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, phạm vi quản lý và yêu cầu nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, nhờ đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao, hệ thống dân số toàn tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hiệu quả các hoạt động chuyên môn, bảo đảm không để gián đoạn việc thực hiện các chương trình dân số và phát triển.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số là giải pháp mang tính nền tảng, quyết định chất lượng và hiệu quả của công tác dân số trong tình hình mới. Vì vậy, ngành Dân số tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng truyền thông tốt, năng lực tham mưu hiệu quả và khả năng thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Anh Thơ