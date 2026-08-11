Cận cảnh Toyota Land Cruiser Hybrid 2026 ra mắt Đông Nam Á

Toyota Land Cruiser Hybrid 2026 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (GIIAS 2026). Đây là lần đầu tiên mẫu SUV cỡ lớn huyền thoại được trang bị hệ truyền động hybrid với động cơ V6 tăng áp kép 3.5L, cho công suất lên tới 415 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm.

Toyota Land Cruiser Hybrid 2026 lần đầu xuất hiện tại Indonesia

Tại GIIAS 2026, Toyota mang đến phiên bản Land Cruiser Hybrid hoàn toàn mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình điện hóa dòng SUV đầu bảng của hãng. Mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc và có giá bán từ 2,34 tỷ rupiah Indonesia, tương đương khoảng 620.000 RM (khoảng 3,9 tỷ đồng)

Về thiết kế, Land Cruiser Hybrid 2026 vẫn giữ phong cách vuông vức đặc trưng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED hiện đại cùng thân xe cơ bắp. Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm TNGA-F dạng body-on-frame, vốn nổi tiếng về độ cứng vững và khả năng vận hành bền bỉ trong nhiều điều kiện địa hình.

Khoang nội thất sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi với nhiều vật liệu cao cấp, màn hình giải trí cảm ứng kích thước lớn 12,3inch và màn hình cảm ứng thông tin giải trí trung tâm cùng kích thước, bảng đồng hồ kỹ thuật số, điều hòa tự động đa vùng, ghế chỉnh điện, cửa sổ trời cùng hàng loạt tiện nghi dành cho người dùng.

Tại Indonesia, Toyota Land Cruiser Hybrid được cung cấp với hai màu ngoại thất: Đen ánh kim (Attiude Black Mica) và Trắng ngọc (Precious White).

Động cơ hybrid V6 tăng áp kép mạnh 415 mã lực

Điểm đáng chú ý nhất trên Land Cruiser Hybrid 2026 là hệ truyền động i-Force MAX Hybrid, kết hợp động cơ xăng V6 tăng áp kép dung tích 3.5L với mô-tơ điện. Hệ thống này tạo ra công suất tối đa 415 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Pin của hệ thống truyền động Hybrid là loại pin niken kim loại hydrua.

Trên phiên bản VX-R, hệ thống này được trang bị vi sai chống trượt phía sau cảm biến mô-men xoắn, trong khi phiên bản GR-S có vi sai khóa cả trước và sau. Toyota cho biết hệ truyền động Hybrid không chỉ cải thiện khả năng tăng tốc mà còn nâng cao hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu và mang lại phản ứng ga mượt mà hơn so với động cơ thuần xăng.

Phiên bản Hybrid cũng được trang bị hệ thống treo tay đòn kép phía trước và hệ thống treo bốn liên kết phía sau, cùng với hệ thống treo biến thiên thích ứng (AVS). Để phục vụ cho việc di chuyển off-road, Land Cruiser Hybrid có hệ thống Auto MTS (Multi-Terrain Select), hỗ trợ chuyển hướng và kiểm soát leo dốc; góc tiếp cận, góc vượt chướng ngại vật và góc thoát hiểm lần lượt là 30 độ, 25 độ và 20 độ.

Các tính năng an toàn và hỗ trợ lái xe trên Land Cruiser Hybrid bao gồm bộ hệ thống Toyota Safety Sense 3.0, trong đó có hệ thống cảnh báo va chạm sớm, cảnh báo lệch làn đường, phát hiện người đi bộ bằng camera phía sau, đèn pha tự điều chỉnh và hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar chủ động.

Tiếp tục khẳng định vị thế SUV địa hình hàng đầu

Bên cạnh sức mạnh mới, Land Cruiser Hybrid vẫn được trang bị đầy đủ những công nghệ hỗ trợ off-road nổi tiếng của Toyota như khóa vi sai, hệ thống lựa chọn chế độ địa hình, kiểm soát hành trình địa hình, camera quan sát gầm xe và hệ thống treo tối ưu cho các điều kiện vận hành phức tạp.

Xe cũng được tích hợp gói an toàn Toyota Safety Sense với nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và nhận diện biển báo giao thông.

Việc đưa phiên bản Hybrid lên Land Cruiser cho thấy Toyota đang đẩy nhanh chiến lược điện hóa nhưng vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi của dòng SUV huyền thoại. Đây được xem là bước đi nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe, đồng thời mang đến hiệu suất vận hành mạnh mẽ hơn cho khách hàng toàn cầu.

Còn hiện tại, ở Việt Nam, Toyota chỉ bán ra duy nhất một phiên bản LC300 với mức giá niêm yết 4.06 tỷ đồng. Riêng với màu trắng ngọc trai, khách hàng sẽ phải bỏ thêm 11 triệu đồng.

Xe được trang bị động cơ mới 3.5 V6 tăng áp, công suất 409 mã lực tại vòng tua máy 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 650 Nm tại 2.000-3.600 vòng/phút, đi cùng hộp số tự động 10 cấp.

Ngoài ra, xe còn được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense là điểm nhấn chính với nhiều tính năng như: điều khiển hành trình chủ động, camera 360 độ, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang, camera phát hiện và cảnh báo người phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, 10 túi khí...

Nhiều thông tin cho rằng, sắp tới Land Cruiser Hybrid cũng sẽ được bán ra tại Việt Nam trong năm nay. Nhiều khả năng, bản Hybrid sẽ trở thành lựa chọn duy nhất với dòng xe Land Cruiser trong thời gian tới.

Theo vov.vn