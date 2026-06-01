Sức hút của Lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á-Thái Bình Dương 2026 tại Khánh Hòa

Lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á-Thái Bình Dương Castrol Superbike Fest 2026 diễn ra từ ngày 29-31/5 đã tạo điểm nhấn nổi bật cho du lịch Khánh Hòa trong mùa hè năm nay.

Khánh Hòa quảng bá du lịch qua Lễ hội mô tô phân khối lớn quốc tế. (Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN)

Sáng 31/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, Lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á-Thái Bình Dương Castrol Superbike Fest 2026 diễn ra từ ngày 29-31/5 đã tạo điểm nhấn nổi bật cho du lịch Khánh Hòa trong mùa hè năm nay.

Sự kiện quy tụ khoảng 2.300 mô tô phân khối lớn cùng các biker, câu lạc bộ mô tô đến từ 11 quốc gia. Đây là con số cho thấy sức hút ngày càng lớn của Khánh Hòa đối với các sự kiện thể thao, giải trí và du lịch mang tầm quốc tế.

Castrol Superbike Fest 2026 tạo điểm nhấn mới cho du lịch Khánh Hòa. (Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN)

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, Khánh Hòa thu hút khoảng 90.000 lượt khách; trong đó có 35.000 lượt khách quốc tế và 55.000 lượt khách nội địa. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của việc kết hợp tổ chức sự kiện quy mô lớn với quảng bá du lịch, góp phần gia tăng lượng khách trong cao điểm hè.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành mô tô phân khối lớn chiều 30/5 trên các tuyến đường biển Nha Trang. Đoàn xe xuất phát từ Quảng trường 2/4, di chuyển qua đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng, khu vực Hòn Chồng, đèo Lương Sơn, đến gần cảng cá Vĩnh Lương rồi quay đầu. Hàng dài mô tô đủ chủng loại, màu sắc cùng tiếng động cơ rền vang đã tạo nên không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, cổ vũ.

Lễ hội còn có các hoạt động trình diễn kỹ năng lái xe, giao lưu văn hóa, âm nhạc, triển lãm, trưng bày xe và trải nghiệm ven biển. Các hoạt động này góp phần quảng bá thương hiệu du lịch biển Nha Trang đến cộng đồng đam mê mô tô trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, kết quả từ Castrol Superbike Fest 2026 cho thấy định hướng phát triển du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế của địa phương đang phát huy hiệu quả.

Sự kiện góp phần kích cầu du lịch, tăng doanh thu dịch vụ, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương trong giai đoạn cao điểm du lịch hè.

Theo vietnam+


 Từ khóa: Châu á thái bình dương Mô tô Khánh hòa đường Trần Phú Sức hút Thể thao
