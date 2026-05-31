Khám phá 5 bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp tại Quảng Trị

Quảng Trị, địa phương có đường bờ biển dài hơn 116km uốn lượn theo dải đất miền Trung đầy nắng gió, sở hữu nhiều bãi biển hoang sơ với những nét độc đáo riêng biệt. Du khách tới Quảng Trị sẽ có dịp khám phá 5 bãi biển tuyệt đẹp của vùng đất nắng gió này.

Bãi biển Nhật Lệ

Biển Nhật Lệ nổi bật với làn nước trong xanh, bờ cát trắng mịn và vị trí thuận tiện ngay trung tâm thành phố Đồng Hới, cách sân bay Đồng Hới khoảng 8km.

Trải dọc tuyến đường Trương Pháp, bãi biển Nhật Lệ mang đến cho du khách nhiều lựa chọn tắm biển phong phú, phù hợp với sở thích và nhu cầu nghỉ dưỡng khác nhau. Trong đó, Bãi tắm Trung tâm Nhật Lệ là điểm đến nổi bật với làn nước trong xanh, bãi cát trắng mịn sạch sẽ cùng dịch vụ tiện ích như giữ đồ và tắm nước ngọt sau khi vui chơi.

Du khách có thể bơi lội và trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh như lướt ván với mô tô nước, ngồi phao bút chì với mức giá hợp lý. Bãi cát rộng cũng rất thích hợp để tổ chức các trò chơi tập thể như bóng chuyền bãi biển, kéo co hay những hoạt động nhóm sôi nổi khác.

Cách bãi biển trung tâm Nhật Lệ khoảng 4.4km, Quảng Bình Sup and Camp có bãi tắm yên tĩnh hơn, là nơi du khách có thể tắm biển và trải nghiệm chèo SUP. Nơi đây còn có nhà hàng và bãi trại trên bờ biển, phục vụ nhu cầu ăn uống, cắm trại, đốt lửa trại và nướng BBQ.

Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch biển Nhật Lệ là từ tháng 3 đến tháng 8 hằng năm.

Bãi biển Bảo Ninh

Biển Bảo Ninh không đông đúc như nhiều bãi biển khác, nhưng lại thu hút du khách bởi làn nước trong xanh, bãi cát mịn màng vàng óng ả, và những đồi phi lao cao vút đung đưa trong gió. Những ghềnh đá nhấp nhô ở đây tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và rất riêng biệt.

Biển Bảo Ninh nằm ở phía Đông thành phố Đồng Hới, được nối với thành phố qua cây cầu Nhật Lệ nổi tiếng, đồng thời tiếp giáp với bãi biển Nhật Lệ thơ mộng. Từ đây, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi bật khác trong khu vực.

Không chỉ có thiên nhiên đẹp, biển Bảo Ninh còn là nơi hội tụ của những resort, khách sạn cao cấp, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tiện nghi, đẳng cấp. Đồng thời, với vị trí gần trung tâm, Bảo Ninh cũng là nơi lý tưởng để thưởng thức các món ngon địa phương.

Bãi Đá Nhảy

Đá Nhảy là một trong những bãi biển đặc biệt, nằm dưới chân đèo Lý Hòa, thuộc xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, cách trung tâm phường Đồng Hới (mới) khoảng 25km về phía Bắc.

Địa điểm này nằm ngay trên tuyến quốc lộ 1A, là điểm dừng chân lý tưởng trên hành trình khám phá miền Trung.

Có nhiều cách lý giải về cái tên của bãi biển này, chẳng hạn do tảng đá, bãi đá nằm rải rác trên bãi biển như những sinh vật nhảy lô nhô hoặc do các tảng đá nằm san sát nhau giúp người đi biển dễ dàng nhảy từ hòn này qua hòn khác.

Thiên nhiên đã khéo léo khắc họa những khối đá với hình thù lạ mắt và hiếm thấy. Có khối đá vồng lên như lưng voi, có tảng lại trông như đầu sư tử, một vài phiến lại như chiếc ghế đá.

Bãi Đá Nhảy có những bãi tắm nhỏ nằm xen kẽ giữa các mỏm đá. Đây là điểm dừng chân lý tưởng để du khách đắm mình trong làn nước trong xanh hay thư giãn trên bờ cát.

Ngay giữa bãi Đá Nhảy có một chiếc giếng được người dân đặt tên là "Cóc." Tên gọi này bắt nguồn từ hình dáng của tảng đá che miệng giếng, trông như một chú cóc. Theo người dân, muốn lấy nước phải chui vào sâu bên trong để múc từng bát.

Bãi biển Mỹ Thủy

Bãi biển Mỹ Thủy nằm tại xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nay thuộc xã Mỹ Thủy, Quảng Trị. Đây là khu vực ven biển còn giữ được không gian khá thoáng và yên bình, phù hợp với những ai muốn tìm một điểm nghỉ ngắn gần biển thay vì các khu du lịch quá đông đúc.

Từ trung tâm Đông Hà, du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ôtô theo hướng quốc lộ về phía Nam rồi tiếp tục đi vào khu vực biển Mỹ Thủy. Đường đi hiện khá thuận tiện cho các chuyến đi tự túc trong ngày.

Khác với nhiều bãi biển phát triển mạnh về dịch vụ du lịch, biển Mỹ Thủy Quảng Trị hiện chưa có quá nhiều khu vui chơi hay dịch vụ quy mô lớn. Điểm thu hút của nơi đây chủ yếu nằm ở bãi biển rộng, không khí yên tĩnh và cảm giác gần gũi với đời sống ven biển địa phương.

Nếu muốn kết hợp khám phá thêm các điểm biển khác của Quảng Trị, du khách cũng có thể tham khảo hành trình đến Biển Cửa Việt trong cùng chuyến đi hoặc Thánh địa La Vang một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng thế giới, chỉ cách biển Mỹ Thủy khoảng 20-30 phút di chuyển.

Bãi biển Mũi Trèo

Mũi trèo là một trong những địa danh du lịch hấp dẫn của Quảng Trị. Mũi Trèo nổi bật với mỏm đá bazan đen độc đáo, vươn mình kiêu hãnh ra biển khơi như một mũi tên chỉ lối đại dương. Đứng trên mỏm đá, du khách sẽ choáng ngợp trước khung cảnh biển trời bao la, nơi sóng vỗ rì rào hòa cùng rừng cây xanh mướt và những bãi đá ngầm kỳ thú.

Với địa hình đa dạng, có rừng, có núi, có biển, chính vì thế mà trải nghiệm Mũi Trèo luôn được dân phượt đặc biệt yêu thích.

Đặt chân lên đình Mũi Trèo, tự chinh phục và trải nghiệm vùng đất hoang sơ chưa có sự tác động bởi bàn tay con người, chắc chắn những phút giây này sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời bạn.

Theo Vietnam+