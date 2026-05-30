Đánh thức tiềm năng du lịch vùng Mường

Hiện nay, việc khai thác lợi thế cảnh quan kết hợp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc đang trở thành hướng đi triển vọng. Tại xã Lương Sơn, mô hình du lịch sinh thái - văn hóa của anh Nguyễn Văn Học là minh chứng cho khát vọng đánh thức tiềm năng, khơi dậy giá trị văn hóa bản địa để phát triển kinh tế bền vững.

Tại Lương Sơn Retreat có những hoạt động trình diễn mang đậm nét văn hóa xứ Mường.

Mô hình “bản làng thu nhỏ” và tư duy làm du lịch bền vững

Cách Thủ đô Hà Nội khoảng 40km, Lương Sơn Retreat tại thôn Đồng Bưng, xã Lương Sơn hiện lên tinh tế giữa bản hòa ca của thiên nhiên và văn hóa xứ Mường. Thay vì chạy theo mô hình resort công nghiệp đại trà, khu nghỉ dưỡng được quy hoạch trên diện tích hơn 10.000m2 theo lối kiến trúc “bản làng thu nhỏ”, ưu tiên tối đa không gian xanh và sự riêng tư.

Điểm khác biệt của Lương Sơn Retreat là sự tôn vinh giá trị văn hóa Mường một cách chân thực. Tại đây, không có những hoạt động trình diễn mang tính “sân khấu hóa”. Thay vào đó, du khách được tiếp cận đời sống, kiến trúc và sinh hoạt văn hóa Mường một cách tự nhiên, mộc mạc. Từ những nếp nhà sàn truyền thống, bộ chiêng đến hương vị ẩm thực đặc trưng và những bộ trang phục dân tộc được trưng bày, tạo nên một không gian độc đáo, nơi du khách có thể chạm vào hồn cốt văn hóa bản địa.

Ngay khi đặt chân đến Lương Sơn Retreat, tiếng chiêng Mường vang lên như chào đón du khách.

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, anh Nguyễn Văn Học - Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Lương Sơn Retreat, xã Lương Sơn bộc bạch: "Sau nhiều năm làm quản lý cho các doanh nghiệp nước ngoài, tôi luôn trăn trở về việc làm sao để xây dựng một điều gì đó ý nghĩa cho quê hương, đồng thời đáp ứng nhu cầu trải nghiệm văn hóa ngày càng cao của du khách quốc tế và trong nước. Nhận thấy nét đẹp văn hóa xứ Mường, đặc biệt là văn hóa chiêng, rượu cần... dần bị mai một bởi quá trình đô thị hóa, tôi tự nhủ phải giữ lại hồn cốt của người bản địa".

Với tư duy làm du lịch bền vững, anh Học không chỉ xây dựng cơ sở vật chất mà còn chú trọng đào tạo đội ngũ. Nhân viên đa phần là người dân tộc Mường địa phương. Chính họ bằng sự chân chất, nhiệt tình và am hiểu văn hóa truyền thống đã trở thành những “đại sứ” văn hóa, trực tiếp truyền tải những giá trị tốt đẹp đến với du khách. Sự đầu tư bài bản về quy hoạch cảnh quan và bảo vệ môi trường đã được địa phương ghi nhận với danh hiệu “vườn kiểu mẫu”.

Khác biệt lớn nhất làm nên thương hiệu của Lương Sơn Retreat chính là sự tôn vinh giá trị văn hóa Mường một cách chân thực.

Khơi nguồn cảm hứng khởi nghiệp từ văn hóa bản địa

Thành công của Lương Sơn Retreat sau 3 năm đi vào hoạt động không chỉ dừng lại ở con số doanh thu tăng đều hằng năm hay lượng du khách quay lại, mà còn ở giá trị lan tỏa mạnh mẽ. Mô hình đã tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, giúp bà con gắn bó hơn với mảnh đất quê hương.

Bà Trần Thị Nhuần, du khách từ Thủ đô Hà Nội chia sẻ: "Ngay khi đặt chân đến, tiếng chiêng vang lên cùng hình ảnh những cháu nhỏ mặc bộ trang phục dân tộc Mường đã gây ấn tượng mạnh. Đây là những kỷ niệm tuyệt vời".

Cùng chung cảm nhận đó, ông Phạm Văn Độ đến từ tỉnh Ninh Bình cho biết, điều khiến ông ấn tượng chính là sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và những hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ đậm bản sắc.

Đối với những người cộng sự, anh Học không chỉ là một giám đốc năng động mà còn là người truyền lửa. Nhân viên Nguyễn Thị Thu Hằng bày tỏ: "Môi trường làm việc ở đây thân thiện, chế độ đãi ngộ tốt. Giám đốc luôn tâm huyết, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm giúp chúng tôi thêm yêu công việc và mong muốn gắn bó lâu dài để cùng phát triển quê hương".

Du khách được tiếp cận văn hóa Mường một cách tự nhiên, mộc mạc.

Giám đốc Nguyễn Văn Học luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trẻ đang ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp tại địa phương. Anh nhấn mạnh: "Khởi nghiệp không chỉ là hành trình làm kinh tế đơn thuần. Với các bạn trẻ, điều quan trọng phải chuẩn bị kỹ về kế hoạch, định hướng phát triển và đặc biệt là tìm hiểu sâu về văn hóa bản địa. Bằng ý chí và quyết tâm, chúng ta hoàn toàn có thể thành công khi gắn kết kinh tế với bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc dân tộc".

Câu chuyện khởi nghiệp của anh Nguyễn Văn Học là minh chứng rõ nét cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của thế hệ thanh niên hôm nay. Bằng việc “đánh thức” tiềm năng du lịch vùng Mường, anh không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, tạo dựng hướng đi bền vững cho du lịch địa phương. Trong tương lai, việc mở rộng thêm các mô hình trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và văn hóa bản địa hứa hẹn sẽ đưa Lương Sơn Retreat trở thành điểm đến lý tưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngọc Thắng