Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho Công ty Toyota Boshoku Hà Nội

Sáng 28/5, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Cùng dự có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội Fukatsu Akihiro trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông bày tỏ vui mừng chào đón ông Fukatsu Akihiro - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội đến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, hợp tác và hoạt động đầu tư hiệu quả của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội thuộc Tập đoàn Toyota Boshoku Corporation chuyên sản xuất nội thất ô tô, cung cấp cho Công ty ô tô Toyota Việt Nam, VinFast và xuất khẩu vỏ ghế sang thị trường Nhật Bản. Với sản lượng mỗi năm khoảng 27.000 bộ ghế, 300.000 bộ vỏ ghế xuất khẩu sang Nhật, doanh thu hàng năm của công ty trên 2.000 tỷ đồng. Mỗi năm, doanh nghiệp đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 80 - 100 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 1.100 lao động và có đóng góp nhiều cho các hoạt động xã hội tại địa phương.

Dự kiến đến năm 2030, sản lượng bộ ghế tăng gấp 4 lần (khoảng 100.000 bộ), doanh thu đạt khoảng 3.000 tỷ đồng, dự kiến đóng góp ngân sách nhà nước tăng 1,5 lần.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà lưu niệm cho Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và kiến nghị một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Nếu đến ngày 6/8/2026, công ty vẫn chưa hoàn tất các thủ tục, nghĩa vụ tài chính liên quan đến 3 thửa đất, doanh nghiệp có nguy cơ phải tạm dừng hoạt động sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung ứng hàng hóa cho các đối tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao những đóng góp tích cực của Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt trong tạo việc làm, tăng thu ngân sách và góp phần hình thành, phát triển ngành công nghiệp ô tô.

Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội trao tặng bức tranh Núi Phú Sĩ - biểu tượng của Nhật Bản cho đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định Phú Thọ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Đồng chí giao các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, phối hợp xử lý và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Trong đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, phối hợp với doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục liên quan trong tháng 6/2026; các nội dung kiến nghị còn lại phải được giải quyết dứt điểm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/6.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quá trình hoàn thiện thủ tục, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường hợp tác trong đào tạo, quản lý, phát triển công nghiệp hỗ trợ tại địa phương.

Đại diện Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lắng nghe và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để doanh nghiệp hoạt động ổn định, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đức Anh