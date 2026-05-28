Khai mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp khu vực tỉnh Phú Thọ năm 2026

Sáng 28/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi cấp khu vực các xã, phường trung tâm tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng các thí sinh tham gia hội thi.

Dự và chỉ đạo lễ khai mạc có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh nhấn mạnh: Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, trách nhiệm đối với công tác tuyên truyền miệng. Đây cũng là dịp để các báo cáo viên trao đổi, học tập những kinh nghiệm hay, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền. Qua đó, phát hiện, tôn vinh và lựa chọn những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc dự hội thi cấp tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu khai mạc hội thi.

Tham gia hội thi có 69 thí sinh đến từ Đảng ủy các xã, phường thuộc khu vực trung tâm tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Các thí sinh chuẩn bị và trình bày bài thuyết trình trong thời gian 15 phút, nội dung về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội thi sẽ lựa chọn 8 thí sinh vào vòng thi chung kết cấp tỉnh, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6/2026.

Thí sinh đến từ Đảng bộ xã Khả Cửu trình bày phần thi thuyết trình.

Hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Dự kiến, lễ bế mạc và trao giải hội thi diễn ra vào chiều 30/5/2026.

Đức Anh


