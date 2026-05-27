Đẩy mạnh triển khai cài đặt, tích hợp và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 04/5/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt, tích hợp và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, Ngành Y tế cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh đang đồng lòng, chung sức “chạy đua” với thời gian trong chiến dịch cao điểm 50 ngày đêm. Toàn tỉnh đang dồn toàn lực với quyết tâm đưa công nghệ số gõ cửa từng nhà, chuyển đổi số y tế không còn là những khái niệm xa xôi trên văn bản mà phải trở thành những tiện ích thiết thực, hiện hữu sinh động và mang lại giá trị thực tế trong đời sống hằng ngày của mỗi người dân.

Nhân viên Trung tâm y tế khu vực Lâm Thao tư vấn người bệnh tích hợp, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID

Tại Trung tâm y tế khu vực Lâm Thao, không khí làm việc tại bộ phận tiếp đón và chăm sóc khách hàng luôn nhộn nhịp, khẩn trương, người xe ra vào tấp nập. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn là khám chữa bệnh, các y bác sĩ tại đây còn kiêm luôn vai trò của những “tuyên truyền viên kỹ thuật số” thực thụ. Điều dưỡng Bùi Như Quỳnh (Trung tâm y tế khu vực Lâm Thao) cho biết: Thời gian này, chúng tôi vừa làm thủ tục khám chữa bệnh, vừa hướng dẫn người dân tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế vào Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Đồng thời hướng dẫn thao tác, sử dụng ứng dụng để bà con tự thao tác thành thục....

Cầm chiếc điện thoại thông minh trên tay sau khi được hỗ trợ kích hoạt thành công, chị Đặng Thị Ngọc (xã Xuân Lũng) vui mừng chia sẻ: Từ ngày có Sổ sức khỏe điện tử này thì tiện lợi vô cùng, bà con đi khám chữa bệnh giờ chỉ cần mang theo mỗi thẻ Căn cước công dân hoặc điện thoại, không còn cảnh tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đủ loại giấy tờ, sổ sách như trước nữa... Sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của người dân chính là minh chứng sống động nhất cho thấy chính sách đang đi đúng hướng, hợp lòng dân.

Không chỉ bó hẹp trong không gian của các bệnh viện hay trung tâm y tế, làn sóng số hóa y tế đang lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng về tận các vùng, các khu dân cư. Tại xã Phùng Nguyên, chiến dịch được triển khai vô cùng bài bản và khoa học. Ý thức được tầm quan trọng của công nghệ, chính quyền địa phương đã bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cán bộ phụ trách cụ thể đến từng địa bàn nhằm bảo đảm không bỏ sót bất kỳ một người dân nào.

Cán bộ xã Phùng Nguyên hỗ trợ, hướng dẫn công dân cài đặt, tích hợp, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID

Toàn xã có trên 29 nghìn công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, một con số lý tưởng để tạo đà cho cú hích công nghệ. Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Phùng Nguyên cho biết: Ngay sau khi phát động chiến dịch cao điểm 50 ngày đêm, địa phương đã nhanh chóng thành lập các tổ công nghệ số lưu động phối hợp cùng các lực lượng đoàn thể đi trực tiếp về từng khu dân cư, tận tay hướng dẫn cài đặt cho bà con. Nhờ sự đồng lòng, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tính đến hết ngày 25/5, xã đã có 43% người dân kích hoạt thành công. Địa phương quyết tâm phấn đấu đến khi chiến dịch khép lại vào ngày 25/6 sẽ cán đích với tỷ lệ từ 95% trở lên người dân sở hữu Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Tính đến ngày 25/5/2026, Phú Thọ đã tích hợp thành công 1.071.143 thẻ Bảo hiểm y tế trên VNeID trên tổng số 3.315.989 dân số thường trú. Điều này đồng nghĩa với việc đã có trên 32% dân số của tỉnh sở hữu cuốn sổ y tế quyền năng này. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa tỷ lệ này chạm mốc 50% ngay trong tháng 6 năm 2026, đòi hỏi một sự bứt phá mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa từ tất cả các cấp, các ngành.

Đồng chí Nguyễn Đắc Ca - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Sở Y tế đề nghị các địa phương phải thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đồng thời tăng cường cử cán bộ có năng lực xuống tận các khu dân cư, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để hỗ trợ tối đa cho người dân.

Nhằm bảo đảm tiến độ, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường phải thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo số liệu lũy kế định kỳ vào thứ 6 hằng tuần theo đúng đường dẫn trực tuyến và hướng dẫn của Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Có thể thấy, Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID thực sự là một bước tiến vượt bậc, một tiện ích số hóa ưu việt giúp người dân dễ dàng lưu trữ, theo dõi trọn đời lịch sử khám, chữa bệnh của bản thân. Ứng dụng thông minh này ra đời nhằm thay thế hoàn toàn cho những cuốn sổ khám bệnh bằng giấy truyền thống dễ bị thất lạc, rách nát, đồng thời giúp cho công tác quản lý thông tin y tế của các cơ quan chức năng trở nên tiện lợi, nhanh chóng, đồng bộ và chính xác tuyệt đối.

Những nỗ lực của ngành y tế Phú Thọ cùng chính quyền các địa phương trong chiến dịch 50 ngày đêm này đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền y tế thông minh. Đó không chỉ là câu chuyện của những con số, của công nghệ khô khan, mà chính là hành trình chung tay xây dựng một xã hội số hiện đại, văn minh, nơi mà mọi thành quả của sự phát triển đều lấy người dân làm trung tâm và phục vụ lợi ích của Nhân dân.

Lê Hoàng