Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm

Chiều 26/5, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo dự thảo Nghị quyết và dự thảo Đề án Chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 và dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương 2 cấp đối với lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030". Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở KH&CN trình bày dự thảo Đề án Chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035. Đề án hướng tới thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện và thực chất; xây dựng chính quyền số hiện đại, vận hành dựa trên dữ liệu; phát triển kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng quan trọng và xã hội số phát triển bao trùm, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Giám đóc Sở KH&CN Nguyễn Minh Tường trình bày dự thảo Đề án Chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035.

Dự thảo Đề án đặt ra một số mục tiêu trọng tâm đến năm 2030 gồm 54 chỉ tiêu với 3 trụ cột về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, trong đó có 40 chỉ tiêu được cụ thể hóa triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Theo dự thảo, tỉnh phấn đấu kinh tế số đóng góp 30% GRDP toàn tỉnh; 100% hộ dân có kết nối Internet băng rộng hoặc 5G; xóa 100% các điểm lõm sóng; 100% cơ quan Đảng, Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành, giải quyết TTHC; 100% doanh nghiệp có hiện diện số; 100% người dân có hồ sơ công dân số được cập nhật và khai thác qua ứng dụng VNeID; 100% các dịch vụ thiết yếu được số hóa và cung cấp trực tuyến...

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tầm nhìn đến năm 2035, mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ, tiên phong các công nghệ số, dữ liệu số trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. Đồng thời, Phú Thọ phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững, thu hút các doanh nghiệp công nghệ lớn đầu tư và phát triển.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề liên quan đến bố cục của Đề án; mục tiêu trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; nguồn lực và tổ chức thực hiện đề án; nhiệm vụ và giải pháp của từng ngành, lĩnh vực nhằm liên kết, tạo ra sự phát triển đột phá về công nghệ, nhất là công nghệ số và áp dụng trong mọi lĩnh vực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính nêu ý kiến về nguồn ngân sách triển khai thực hiện đề án.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành phát biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết đối với dự thảo Nghị quyết và Đề án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&CN rà soát lại thể thức, bố cục và câu từ của dự thảo; tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các sở, ngành, trong đó lưu ý rà soát, chắt lọc nội dung có trọng tâm, trọng điểm; làm rõ kinh phí và phân công nhiệm vụ cụ thể. Đối với các nhiệm vụ được đề xuất phải thực sự mang tính đột phá, phù hợp với định hướng của Trung ương nhưng vẫn bảo đảm tính khả thi với điều kiện thực tế của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu ngay sau hội nghị này, các sở, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện và gửi lại văn bản đóng góp ý kiến, hoàn thành trước ngày 27/5 để Sở KH&CN tổng hợp, trình UBND tỉnh trước ngày 30/5. Đối với dự kiến kinh phí, Sở KH&CN cần phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để bảo đảm phù hợp và khả thi trong quá trình thực hiện.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đã nghe Sở KH&CN báo cáo dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương 2 cấp đối với lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030”.

Quang cảnh hội nghị.

Về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhất trí với đề xuất của Sở KH&CN về việc chuyển từ Đề án sang Kế hoạch triển khai thực hiện, nhằm phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí đề nghị Sở KH&CN bám sát quy định, định hướng của Trung ương, xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa phương; xác định rõ nhu cầu thực tế của tỉnh để xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ hợp lý, khả thi, bảo đảm hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đức Anh