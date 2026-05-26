Thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với Đảng ủy các xã Toàn Thắng, Vân Sơn

Ngày 26/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc, thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với Đảng ủy xã Toàn Thắng và xã Vân Sơn.

Đồng chí Quách Thế Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát số 12 quán triệt nội dung chương trình làm việc.

Nội dung giám sát tập trung vào 4 chuyên đề trọng tâm gồm: việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu tăng trưởng hai con số; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các thành viên Đoàn giám sát tham gia buổi làm việc với Đảng ủy xã Toàn Thắng và xã Vân Sơn.

Lãnh đạo Đảng ủy các xã Toàn Thắng, Vân Sơn làm việc với Đoàn giám sát số 12.

Theo báo cáo, thời gian qua, Đảng ủy xã Toàn Thắng và xã Vân Sơn đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh bằng nhiều chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết được triển khai sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Toàn Thắng báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn báo cáo, kiến nghị tại buổi làm việc.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế đặc trưng như nuôi cá dầm xanh, lợn dược liệu, sản phẩm OCOP; đồng thời đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt cao, nhiều nền tảng số được ứng dụng trong quản lý, điều hành.

Trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền cơ bản được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; việc phân công, phân cấp, phân quyền rõ ràng. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư công và xây dựng cơ bản được triển khai đúng quy định; nhiều công trình hạ tầng được đầu tư, đưa vào sử dụng, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đối với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, các xã đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; từng bước đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số. 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính kết nối internet; hệ thống quản lý văn bản điện tử, hội nghị trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến được duy trì hiệu quả. Các mô hình như tổ công nghệ số cộng đồng, thanh toán không dùng tiền mặt, chợ online bước đầu phát huy hiệu quả.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao đổi về công tác cán bộ tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát tập trung trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chuyên đề; việc cụ thể hóa nghị quyết; công tác chuyển đổi số; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; giải ngân vốn đầu tư công; những khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Lãnh đạo các xã kiến nghị, đề xuất với tỉnh và các sở, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ về công tác cán bộ; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; có chính sách phù hợp đối với địa bàn miền núi, đặc biệt khó khăn; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Quách Thế Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy xã Toàn Thắng và xã Vân Sơn đạt được trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Đồng chí đề nghị, các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư công.

Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn để bổ sung, hoàn thiện báo cáo; rà soát các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết bằng những chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát cũng đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến kiến nghị của các xã thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, đoàn tiếp thu, tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mạnh Hùng