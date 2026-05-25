Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Phù Ninh

Đoàn công tác của Quân khu 2 vừa kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh để giám định ADN.

Xã Phù Ninh được lựa chọn là địa phương triển khai trước công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ nhằm rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh về thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Qua rà soát, đối chiếu gần 400 phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang, xã Phù Ninh xác định còn 36 phần mộ liệt sĩ hy sinh tại khu vực đồi Trò, núi Quyết trong Chiến dịch Chân mộng - Trạm thản chưa có thông tin, được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh từ năm 1991. Theo kế hoạch, hướng dẫn, 36 phần mộ này sẽ được tiến hành lấy mẫu ADN.

Đến nay, xã Phù Ninh đã ban hành kế hoạch tổ chức, thành lập Tổ công tác chỉ đạo; các phần mộ được khảo sát về vị trí, kết cấu, hiện trạng xây dựng, điều kiện tiếp cận và phương án tổ chức khai quật, lấy mẫu, bảo quản, hoàn trả hiện trạng bảo đảm trang nghiêm, an toàn.

Đồng thời, địa phương cũng chú trọng công tác tuyên truyền để nhân dân và thân nhân liệt sĩ nắm rõ ý nghĩa, mục đích, quy trình thực hiện, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Theo kế hoạch, ngày 4/6 sẽ thực hành lấy mẫu, bàn giao.

Đoàn công tác Quân khu 2 yêu cầu địa phương tổ chức lấy mẫu ADN đạt 100% các phần mộ chưa xác định thông tin, bảo đảm đúng quy trình, khoa học, chặt chẽ và tuyệt đối trang nghiêm. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cần chủ động phương án hậu cần, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trong suốt quá trình triển khai.

Đồng thời, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của nhân dân và thân nhân liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, sớm xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Duy Thành