Nắng nóng gay gắt sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới

Ông Nguyễn Trung Tuyến - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ.

Những ngày qua, tỉnh Phú Thọ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè đến nay, với nền nhiệt nhiều nơi lên tới 39-40 độ C. Để giúp người dân chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trung Tuyến - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Thọ về diễn biến, mức độ ảnh hưởng của đợt nắng nóng này cũng như những khuyến cáo cần thiết trong thời gian tới.

Phóng viên: Thưa ông, có thể nhận định như thế nào về đợt nắng nóng đang diễn ra trên địa bàn tỉnh?

Ông Nguyễn Trung Tuyến - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Thọ: Ngay từ cuối tháng 3, khu vực Bắc Bộ nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng đã xuất hiện các đợt nắng nóng. Tuy nhiên, mức độ nắng nóng thời điểm đó chưa quá gay gắt và chưa xảy ra trên diện rộng.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện 4 đợt nắng nóng, trong đó đợt hiện tại bắt đầu từ ngày 22/5 đến nay do ảnh hưởng của hệ thống áp thấp nóng phía Tây gây ra. Đây được xem là đợt nắng nóng có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa hè đến nay.Theo số liệu ghi nhận ngày 24/5, nhiệt độ cao nhất tại nhiều khu vực trong tỉnh phổ biến từ 38-40 độ C; một số nơi như Việt Trì, Vĩnh Yên, Minh Đài, Hòa Bình ghi nhận nền nhiệt trên 39 độ C đến 40 độ C, trong đó Vĩnh Yên đạt mức 40 độ C. Đây là ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Nắng, nóng sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới, người dân cần chủ động phòng tránh đột quỵ với người già và cháy nổ do nền nhiệt độ cao, dễ gây ra hỏa hoạn (Ảnh: Đường Nguyễn Tất Thành với hàng cây xanh lâu năm góp phần phòng chống nắng nóng và biến đổi khí hậu).

Phóng viên: Thưa ông, tình hình thời tiết trong những ngày tới sẽ diễn biến ra sao?

Ông Nguyễn Trung Tuyến: Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên toàn tỉnh, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5.

Từ ngày 28/5, cường độ nắng nóng có xu hướng giảm dần và khả năng cao đến ngày 29/5, đợt nắng nóng sẽ kết thúc.

Phóng viên: Với nền nhiệt cao kéo dài, người dân cần lưu ý những vấn đề gì để đảm bảo sức khỏe và an toàn, thưa ông?

Ông Nguyễn Trung Tuyến: Người dân nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 17 giờ hằng ngày nếu không thực sự cần thiết. Đối với những người phải làm việc ngoài trời, cần chủ động điều chỉnh thời gian lao động hợp lý để tránh tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu cơ thể phải tiếp xúc trong thời gian dài với nhiệt độ cao.

Bên cạnh đó, nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất lớn. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ, sử dụng điện an toàn và chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe trong thời gian nắng nóng kéo dài.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Quốc Hội (thực hiện)