Giá vàng hôm nay 24/5/2026 giảm tuần thứ hai liên tiếp, SJC mất 2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 24/5/2026 giảm tuần thứ hai liên tiếp. Giá vàng miếng SJC mất mốc 162 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay 24/5/2026

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch cuối tuần khi lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở vùng cao, đồng USD mạnh lên và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu cứng rắn hơn về lạm phát. Giá vàng giao ngay có thời điểm lùi về quanh 4.506 USD/ounce, giảm gần 0,8%.

Tâm lý thị trường vẫn nhạy cảm với chính sách tiền tệ của Mỹ. Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 5 của Đại học Michigan giảm xuống còn 44,8 điểm từ mức 49,8 điểm của tháng trước. Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát một năm tăng lên 4,8%, còn kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên 3,9%.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết cú sốc năng lượng từ Trung Đông đang khiến Fed phải tập trung nhiều hơn vào rủi ro lạm phát. Ông nhấn mạnh Fed sẵn sàng nâng lãi suất nếu kỳ vọng lạm phát mất kiểm soát.

Ngày 22/5 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Kevin Warsh trên cương vị Chủ tịch mới Fed, chính thức trao quyền điều hành ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang đối mặt nhiều biến động.

Ông Trump nhấn mạnh mong muốn tân Chủ tịch Fed điều hành cơ quan này theo hướng “độc lập tuyệt đối”, đồng thời công khai kỳ vọng lãi suất sẽ sớm được cắt giảm mạnh dưới nhiệm kỳ mới.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Phạm Hải

Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm rủi ro của thị trường năng lượng toàn cầu. Dù Mỹ và Iran được cho là đã đạt một số tiến triển trong đàm phán, nhiều bất đồng lớn vẫn tồn tại liên quan đến uranium làm giàu và quyền kiểm soát eo biển này. Điều đó khiến giá dầu biến động mạnh, qua đó duy trì áp lực lạm phát đối với nền kinh tế toàn cầu.

Giá dầu WTI có thời điểm lên quanh 98 USD/thùng, còn dầu Brent vượt 105 USD/thùng trong phiên cuối tuần. Đồng USD tiếp tục mạnh lên, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh ngưỡng 4,6%.

Chốt tuần, giá vàng kỳ hạn Comex giảm 0,76%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Tổng mức giảm trong hai tuần gần đây đã lên hơn 4,2%.

Giá vàng trong nước hôm nay 24/5/2026

Chốt phiên giao dịch 23/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC cũng giảm 2,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Giới phân tích nhận định giá vàng thế giới có thể tiếp tục biến động mạnh khi thị trường vẫn chịu tác động đan xen từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, lạm phát cao và kỳ vọng lãi suất của Fed.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng giá vàng đang dao động tích lũy quanh vùng hỗ trợ quan trọng 4.500 USD/ounce sau khi nhiều lần xuyên thủng ngưỡng này nhưng chưa giảm sâu hơn.

Tuy nhiên, vàng cũng chưa cho thấy tín hiệu phục hồi đủ mạnh để xác lập xu hướng tăng mới. Giá vàng cần vượt vùng 4.600 USD/ounce để lấy lại động lực tăng giá. Nếu tiếp tục suy yếu, vàng có thể lùi về vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh 4.370 USD/ounce, tương ứng đường trung bình động 200 ngày.

Ông Chandler cảnh báo nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài, nguy cơ một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ và các nước vùng Vịnh bán vàng dự trữ để hỗ trợ tài chính có thể tạo thêm áp lực lên thị trường.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng có thể tiếp tục giằng co trong ngắn hạn, nhưng xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng về tăng nhẹ nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn chưa hoàn toàn biến mất.

Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, nhận định rủi ro giảm giá của vàng vẫn khá lớn. Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đang có dấu hiệu đổ vỡ khi bất đồng liên quan đến vấn đề hạt nhân ngày càng gia tăng. Dù căng thẳng địa chính trị leo thang, giá vàng lại không hưởng lợi đáng kể như các giai đoạn trước.

Ngoài ra, các số liệu lạm phát Mỹ gần đây tiếp tục cao hơn dự báo, với cả CPI và PPI đều tăng mạnh, khiến thị trường dần loại bỏ khả năng Fed hạ lãi suất trong năm nay.

Kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trở lại đang gia tăng. Theo giới phân tích, môi trường lãi suất cao và đồng USD mạnh sẽ tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên giá vàng trong ngắn hạn.

Theo vietnamnet.vn