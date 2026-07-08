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22 khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Chính phủ ban hành Nghị định số 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Theo đó, quy định 22 khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân.

22 khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2026

22 khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2026



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng thuế thu nhập cá nhân Quy định Chính phủ Hiệu lực Pháp hướng dẫn tổ chức
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