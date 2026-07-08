22 khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2026

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Chính phủ ban hành Nghị định số 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Theo đó, quy định 22 khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân.
baophutho.vn Không còn là vùng ven với những lợi thế "chờ đánh thức", phường Âu Cơ hôm nay đang chứng kiến nhịp phát triển sôi động từ những nhà máy mới,...
Giá vàng hôm nay, SJC đang niêm yết 147 - 150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với phiên trước, trong khi giá vàng thế giới...
baophutho.vn Mỗi công trình được khởi công đúng tiến độ, mỗi tuyến đường được mở rộng, mỗi mặt bằng được giải phóng không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị...
baophutho.vn Trước diễn biến phức tạp của mùa mưa bão, Điện lực Tam Đảo chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa sự cố lưới điện. Đơn vị đã xây dựng các...
baophutho.vn Từ một cơ sở sản xuất đông trùng hạ thảo công nghệ cao, HTX Nấm Tam Đảo đang từng bước xây dựng mô hình nông nghiệp đa giá trị, trong đó lấy du...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, xã Đại Đình đã có giải pháp cụ...
Giá vàng hôm nay (7-7): Thị trường trong nước, giá vàng miếng, giá vàng nhẫn đồng loạt giảm ở hầu hết các thương hiệu, mức giảm cao nhất 1 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn.