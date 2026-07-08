22 khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Phường Âu Cơ khơi nguồn động lực tăng trưởng

2026-07-08 08:28:00 baophutho.vn Không còn là vùng ven với những lợi thế "chờ đánh thức", phường Âu Cơ hôm nay đang chứng kiến nhịp phát triển sôi động từ những nhà máy mới,...

Giá vàng hôm nay 8/7: Vàng trong nước giảm tiếp về mức 150 triệu đồng/lượng

2026-07-08 07:54:00 Giá vàng hôm nay, SJC đang niêm yết 147 - 150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với phiên trước, trong khi giá vàng thế giới...

Động lực cho kinh tế phường Phú Thọ

2026-07-07 15:22:00 baophutho.vn Mỗi công trình được khởi công đúng tiến độ, mỗi tuyến đường được mở rộng, mỗi mặt bằng được giải phóng không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị...

Đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão

2026-07-07 11:35:00 baophutho.vn Trước diễn biến phức tạp của mùa mưa bão, Điện lực Tam Đảo chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa sự cố lưới điện. Đơn vị đã xây dựng các...

Gắn nông nghiệp tuần hoàn với du lịch trải nghiệm

2026-07-07 10:55:00 baophutho.vn Từ một cơ sở sản xuất đông trùng hạ thảo công nghệ cao, HTX Nấm Tam Đảo đang từng bước xây dựng mô hình nông nghiệp đa giá trị, trong đó lấy du...

Phát triển vùng trồng cây đặc sản ở Đại Đình

2026-07-07 09:36:00 baophutho.vn Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, xã Đại Đình đã có giải pháp cụ...