Động lực cho kinh tế phường Phú Thọ

Mỗi công trình được khởi công đúng tiến độ, mỗi tuyến đường được mở rộng, mỗi mặt bằng được giải phóng không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn mở thêm cơ hội phát triển. 6 tháng đầu năm 2026, cùng với việc đẩy mạnh phát triển, cải thiện môi trường đầu tư và khơi thông các nguồn lực, phường Phú Thọ đã tạo nền tảng để hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục khởi sắc, từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo phường Phú Thọ khảo sát mô hình trồng nho ứng dụng công nghệ cao, góp phần đa dạng hóa sản xuất và nâng cao giá trị kinh tế trên địa bàn.

Trong bức tranh kinh tế của phường Phú Thọ 6 tháng đầu năm, đầu tư phát triển nổi lên như động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Ngay từ đầu năm, địa phương tập trung phân bổ nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Từng công trình được triển khai đúng tiến độ, từng dự án được khởi động không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn mở ra dư địa mới cho phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo.

6 tháng đầu năm, tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 1.346,4 tỷ đồng, đạt gần 48% kế hoạch năm. Phường đã phê duyệt quyết định đầu tư 12 dự án với tổng mức đầu tư trên 298 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 81% kế hoạch vốn tỉnh giao. Công tác đấu thầu, quyết toán các dự án hoàn thành được thực hiện đúng quy định, trong khi nhiều dự án hạ tầng giao thông, khu đô thị và chỉnh trang đô thị được tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ thực hiện.

Cùng với đầu tư công, địa phương chủ động khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai để tạo thêm dư địa phát triển. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất được triển khai tích cực; quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết tiếp tục được rà soát, điều chỉnh phù hợp với định hướng phát triển sau sáp nhập. Việc từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian đô thị và tạo quỹ đất sạch đang tạo nền tảng để thu hút các dự án đầu tư trong thời gian tới, đồng thời nâng cao chất lượng phát triển đô thị.

Người dân phối hợp tháo dỡ công trình trong chỉ giới quy hoạch, tạo mặt bằng phục vụ triển khai các dự án hạ tầng, góp phần mở rộng không gian phát triển của phường Phú Thọ.

Theo đồng chí Đinh Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thọ, địa phương xác định đầu tư phát triển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo động lực tăng trưởng. Phường tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thực hiện tốt công tác quy hoạch, cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những chuyển động mạnh mẽ trong đầu tư nhanh chóng lan tỏa sang khu vực sản xuất. Hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định; riêng Khu công nghiệp Phú Hà có thêm 4 dự án đăng ký đầu tư, nâng tổng số doanh nghiệp lên 35. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực như linh kiện điện tử, may công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá; một số dự án mở rộng nhà máy, xưởng sản xuất đã hoàn thành các hạng mục cơ bản và bước vào giai đoạn sản xuất thử.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi thì hoạt động sản xuất cũng có thêm điều kiện để phát triển. Qua đó, tạo việc làm, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Hiệu quả đó tiếp tục được phản ánh qua sự khởi sắc của thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 291 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ; số hộ kinh doanh đang hoạt động tăng thêm 166 cơ sở so với đầu năm. Những con số này cho thấy đầu tư không chỉ tạo nên những công trình hữu hình mà còn tạo sức lan tỏa tới nhiều lĩnh vực, từng bước hình thành nền tảng tăng trưởng bền vững cho phường Phú Thọ.

Mỗi dự án được triển khai đúng tiến độ, mỗi công trình hoàn thành, mỗi doanh nghiệp mở rộng sản xuất đều đang góp thêm một viên gạch cho nền móng phát triển của phường Phú Thọ. Từ việc khơi thông nguồn lực đầu tư đến tạo dựng môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, địa phương không chỉ hướng tới những chỉ tiêu tăng trưởng trước mắt mà còn kiến tạo những điều kiện để phát triển lâu dài. Đó cũng chính là động lực để kinh tế phường Phú Thọ tiếp tục vững bước trên hành trình xây dựng một đô thị hiện đại, năng động và phát triển bền vững.

Minh Vũ