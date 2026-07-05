Sức hút từ các trường trung học cơ sở chất lượng cao

Mùa tuyển sinh lớp 6, năm học 2026 - 2027 tiếp tục ghi nhận sức hút mạnh mẽ của các trường trung học cơ sở (THCS) chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Hàng nghìn học sinh tham gia các kỳ đánh giá năng lực với tỷ lệ cạnh tranh cao, phản ánh niềm tin của phụ huynh đối với chất lượng giáo dục cũng như khẳng định uy tín của các nhà trường.

Trường THCS Yên Lạc, xã Tam Hồng tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6.

Khi chất lượng giáo dục ngày càng trở thành tiêu chí hàng đầu trong lựa chọn môi trường học tập, các trường THCS chất lượng cao tiếp tục khẳng định vị thế bằng chất lượng đào tạo và môi trường học tập toàn diện. Không chỉ thu hút học sinh có thành tích học tập tốt trên địa bàn, nhiều trường còn trở thành điểm đến của học sinh đến từ các địa phương khác.

Tại Trường THCS Yên Lạc, năm học 2026 - 2027 có 550 học sinh tham gia bài kiểm tra đánh giá năng lực, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 240 học sinh, tương ứng với 6 lớp. Đáng chú ý, trong tổng số thí sinh dự tuyển, chỉ có 195 học sinh của xã Tam Hồng, còn 234 học sinh đến từ nhiều địa phương khác, song nhà trường chỉ có 45 chỉ tiêu dành cho học sinh ngoài địa bàn. Điểm chuẩn trúng tuyển năm nay đạt 47,51 điểm, cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao.

Em Nguyễn Ngọc Diệp, xã Tam Hồng chia sẻ: "Trường THCS Yên Lạc là ngôi trường em luôn mong muốn được theo học từ khi còn nhỏ. Việc trúng tuyển giúp em hiện thực hóa ước mơ và có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu trong những năm học tiếp theo".

Theo thầy giáo Phạm Kiều Hưng, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Lạc, công tác tuyển sinh năm nay có nhiều điểm đổi mới nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch và lựa chọn được những học sinh có năng lực phù hợp với định hướng phát triển của nhà trường.

Buổi tập trung đầu tiên của khối lớp 6 Trường THCS Yên Lạc, xã Tam Hồng.

Không chỉ Trường THCS Yên Lạc, Trường THCS Vĩnh Yên cũng có số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển rất cao. Năm nay, nhà trường có 1.727 học sinh tham gia kỳ đánh giá năng lực, trong khi chỉ tuyển 405 học sinh, tương ứng với 9 lớp. Điểm chuẩn trúng tuyển đạt 46,1 điểm, phản ánh chất lượng đầu vào ngày càng được nâng cao và sự tin tưởng của phụ huynh đối với mô hình trường chất lượng cao.

Theo cô giáo Triệu Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Yên, bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường luôn đổi mới phương pháp giáo dục, xây dựng môi trường học tập hiện đại, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất.

Trường THCS Vĩnh Yên rà soát học bạ của học sinh trúng tuyển vào lớp 6.

Những con số tuyển sinh với tỷ lệ cạnh tranh cao qua từng năm là minh chứng rõ nét cho sức hút của các trường THCS chất lượng cao. Đây không chỉ là lựa chọn của nhiều gia đình mà còn phản ánh nhu cầu ngày càng lớn về một môi trường giáo dục chất lượng, góp phần phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực, tạo nền tảng cho nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Trong bối cảnh ngành giáo dục tiếp tục đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, việc đầu tư xây dựng các trường THCS chất lượng cao sẽ tiếp tục là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng kỳ vọng của phụ huynh và học sinh.

Hoàng Thủy