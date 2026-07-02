Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Dung và khát vọng cống hiến

Cô giáo Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1992, quê xã Tề Lỗ, hiện đang dạy học tại Trường Tiểu học Trung Nguyên, xã Tề Lỗ. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng cô đã có bề dày thành tích trong việc hướng dẫn học sinh giỏi tiểu học. Năm học 2025 - 2026, lớp 5A do cô Nguyễn Thị Dung chủ nhiệm đã có 35 học sinh đoạt giải học sinh giỏi (HSG) cấp Quốc gia. Đây thực sự là một thành tích nổi bật mà không phải giáo viên nào cũng phấn đấu có được.

Cô Nguyễn Thị Dung luôn tận tình hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Trung Nguyên, xã Tề Lỗ.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương có nghề buôn bán phế liệu nổi tiếng “một vốn, bốn lời” nhưng cô gái trẻ Nguyễn Thị Dung lại ước mơ trở thành cô giáo. Tốt nghiệp đại học Sư phạm I Hà Nội, cô Dung về gắn bó với Trường Tiểu học Minh Tân, thị trấn Yên Lạc cũ, nay là xã Yên Lạc, đến năm 2018 thì chuyển về Trường Tiểu học Trung Nguyên, xã Tề Lỗ hiện nay.

Những ngày đầu mới ra trường công tác còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng với niềm say mê nghề, chịu khó học hỏi và khát vọng cống hiến, cô luôn chọn những bài học khó để tìm tòi, đưa ra các phương pháp giảng dạy sáng tạo. Ngay khi được nhà trường phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 3C - một lớp bình thường, nhưng cô đã tiếp xúc, tìm hiểu về ưu nhược điểm của từng em, tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học để có phương pháp giảng dạy phù hợp. Cô thường xuyên tuyên dương học sinh dù là những việc nhỏ nhất để khuyến khích, động viên, giúp các em có động lực cố gắng nhiều hơn trong học tập. Các bài giảng được cô xây dựng thông qua các video, hình ảnh, liên hệ với các câu chuyện thực tế để học sinh hiểu bài... Trong giảng dạy, cô Dung luôn lồng ghép các hoạt động vui chơi vào bài học nhằm khơi gợi hứng thú, phát huy khả năng tư duy của từng học sinh. Trước mỗi tiết học môn Toán, cô thường tổ chức cho các em chơi những trò chơi như vượt chướng ngại vật với các câu đố được xây dựng từ nội dung bài học trước nhằm giúp các em củng cố kiến thức.

Phát huy lợi thế là giáo viên trẻ, nhanh nhậy trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin, cô Dung đã linh hoạt kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống với các giải pháp đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ số. Từ thực tiễn giảng dạy, cô đã nghiên cứu xây dựng một số sáng kiến cải tiến nâng cao chất lượng dạy và học được ngành giáo dục công nhận. Năm 2017 cô Dung vinh dự được kết nạp vào Đảng và liên tục đạt được nhiều thành tích nổi bật. Đặc biệt, trong 3 năm học liên tiếp 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, cô đều đạt giải Thiết kế bài giảng E - Learning cấp huyện và giải Nhì cấp tỉnh. Cùng năm học 2018 - 2019, cô còn đạt giải Nhì trong Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi Tiểu học cấp huyện; tiếp đến năm học 2021 - 2022 cô tiếp tục đạt giải Nhì trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học và đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp huyện. Từ năm học 2019 - 2020 đến nay, năm nào cô cũng có học sinh đạt giải cao các cấp. Là giáo viên trẻ có năng lực về chuyên môn, công nghệ thông tin, cô Dung còn luôn nhiệt tình trong công việc và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành các giáo án điện tử hay tận tình hướng dẫn đồng nghiệp khi cần học hỏi kiến thức mới trong công tác giảng dạy.

Trong những năm qua, các lớp do cô Nguyễn Thị Dung làm chủ nhiệm luôn là lớp có thành tích cao trong trường. Từ năm học 2020 đến nay, năm nào lớp cô chủ nhiệm cũng có học sinh đoạt giải HSG Quốc gia, đặc biệt năm học 2025 - 2026, lớp 5A có đến 35 học sinh đoạt giải HSG cấp quốc gia, quốc tế với nhiều sân chơi trí tuệ khác nhau, trong đó có 4 huy chương (HC) Vàng, 6 HC Bạc, 12 HC Đồng và 13 giải Khuyến khích. Nhiều năm liền cô Nguyễn Thị Dung được công nhận giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, được nhà trường và ngành giáo dục khen thưởng.

Cô Nguyễn Thị Dung tâm sự: So với các thầy cô trong nhà trường thì em vẫn là giáo viên trẻ ít kinh nghiệm trong giảng dạy, nên luôn cầu thị học hỏi từ các thầy cô đồng nghiệp trong trường. Những thành công mà em đạt được mới chỉ là những thành công bước đầu trong sự nghiệp trồng người, song đây là động lực để em tiếp tục phấn đấu, làm tốt hơn sứ mệnh của người Thầy.

Thầy Nguyễn Văn Khanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Nguyên cho biết: Cô Nguyễn Thị Dung là một giáo viên trẻ nhiệt huyết, không chỉ có chuyên môn tốt, mà còn rất tận tâm, sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia kinh nghiệm, luôn hỗ trợ đồng nghiệp. Ngoài việc dạy tốt cô còn tham gia các hoạt động phong trào của ngành giáo dục và của Đoàn Thanh niên. Với 13 năm công tác, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liên tục được tặng nhiều giấy khen của các cấp.

Mặc dù là một giáo viên trẻ cả tuổi đời và tuổi nghề nhưng cô Nguyễn Thị Dung đã từng bước khẳng định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và sự tâm huyết với nghề. Nhắc đến cô, học sinh, phụ huynh cũng như những đồng nghiệp trong trường ai cũng dành tặng những tình cảm yêu mến. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của tổ chuyên môn và nhà trường, mà còn đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành Giáo dục.

Xuân Hùng