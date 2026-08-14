Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tại Lễ khởi công 5 dự án tại xã Thịnh Minh

Kính thưa đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng,Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương của tỉnh;

Thưa các vị đại biểu khách quý, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp và Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long long trọng tổ chức Lễ khởi công 5 dự án trên địa bàn xã Thịnh Minh, gồm: Khu công nghiệp Thịnh Minh; Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1; Khu đô thị sinh thái Phú Minh; Khu nhà ở xã hội Phú Minh và Hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ quy hoạch, định hướng sang hành động với những công trình, dự án cụ thể, từng bước hình thành năng lực sản xuất mới, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng cho khu vực phía Tây Nam của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khoẻ đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; xin gửi tới các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng, lời cảm ơn chân thành, cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ,

Thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa các đồng chí,

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có quy mô, tiềm lực và không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ và bổ sung các tiềm năng, lợi thế của 3 địa phương Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình trước đây. Với vị trí trung tâm Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, nguồn nhân lực dồi dào, nền tảng công nghiệp và kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, Phú Thọ có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, tăng cường liên kết vùng và hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Kế thừa và phát triển các thành tựu của 3 tỉnh trước hợp nhất; với sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; sự ủng hộ, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước; tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Như đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ vừa đánh giá, sau hợp nhất, kinh tế tỉnh Phú Thọ duy trì đà tăng trưởng tích cực; 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,18%, đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố và tiếp tục đứng đầu Vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Nền tảng của tăng trưởng chủ yếu từ khu vực công nghiệp - xây dựng, hiện chiếm trên 55% GRDP, khẳng định vai trò trụ cột của sản xuất công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp được phản ánh qua dòng vốn đầu tư vào tỉnh. Năm 2025, Phú Thọ thu hút 1,6 tỷ USD vốn FDI và gần 10 tỷ USD vốn đầu tư trong nước; riêng 6 tháng đầu năm 2026, vốn FDI thu hút đạt trên 1,8 tỷ USD, gấp 5 lần cùng kỳ. Toàn tỉnh có trên 41.000 doanh nghiệp và 750 dự án FDI với vốn đăng ký trên 15 tỷ USD.

Những kết quả trên tạo nền tảng quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tỉnh trong thời gian tới. Để duy trì tăng trưởng hai con số trong dài hạn, Phú Thọ không chỉ cần tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư, mà quan trọng hơn là phải nhanh chóng chuyển dòng vốn thành năng lực sản xuất mới, đồng thời mở rộng và lan tỏa các động lực tăng trưởng đến những khu vực còn nhiều tiềm năng, dư địa phát triển sau hợp nhất.

Thưa các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ,

Thưa các vị đại biểu, khách quý,

Việc khởi công đồng thời 5 dự án tại Thịnh Minh hôm nay là bước đi cụ thể của tỉnh Phú Thọ trong triển khai Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 05 dự án có quy mô, chức năng khác nhau, khi được triển khai đồng bộ, có sự liên kết và bổ trợ lẫn nhau, các dự án sẽ hình thành một hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và sức lan tỏa cho phát triển của khu vực.

Khu công nghiệp Thịnh Minh cùng với Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1 sẽ hình thành không gian sản xuất, từng bước đưa Thịnh Minh trở thành một hạt nhân công nghiệp mới, đóng góp thêm động lực cho tăng trưởng của tỉnh trong những năm tới.

Khu đô thị sinh thái Phú Minh sẽ tạo lập không gian đô thị, thương mại và dịch vụ đồng bộ. Khu nhà ở xã hội Phú Minh góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người lao động; đồng thời nâng cao năng lực thu hút và giữ chân nguồn nhân lực.

Cùng với đó, Hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh sẽ bổ sung hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sản xuất, phát triển đô thị và đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, 05 dự án được khởi công hôm nay là bước cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quy hoạch tỉnh, Phú Thọ tổ chức không gian phát triển theo mô hình “Ba hành lang - Một vành đai - Năm trục động lực”. Trong đó, Thịnh Minh thuộc không gian phát triển của Vùng đô thị Hòa Bình - Lương Sơn (cũ), gắn với Hành lang kinh tế Bắc - Nam, là cửa ngõ chiến lược phía Nam kết nối Hà Nội - Phú Thọ - Tây Bắc; được định hướng phát triển công nghiệp sạch,đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch.

Trong định hướng đó, việc triển khai đồng bộ 05 dự án tại Thịnh Minh sẽ góp phần hình thành một không gian công nghiệp - đô thị - dịch vụ mới, thu hút thêm dòng vốn, doanh nghiệp và lao động, bổ sung năng lực sản xuất và động lực tăng trưởng cho khu vực; đồng thời tăng cường liên kết với các khu vực phát triển của tỉnh, với Thủ đô Hà Nội và vùng Tây Bắc. Qua đó, mở rộng không gian, tăng tính lan tỏa của tăng trưởng và thúc đẩy cân bằng, hài hòa hơn về trình độ phát triển giữa các khu vực sau hợp nhất.

Nhìn từ góc độ rộng hơn, việc đồng thời khởi công 05 dự án hôm nay vừa thể hiện niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư vào môi trường đầu tư kinh doanh và triển vọng phát triển của Phú Thọ, vừa là kết quả cụ thể trong triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; các chủ trương lớn của Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, nhất là Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và Kết luận số 18 của Trung ương về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Kính thưa đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ,

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Ngay sau Lễ khởi công hôm nay, UBND tỉnh Phú Thọ sẽ cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư; tập trung cao nhất để các dự án được triển khai nhanh, đồng bộ, chất lượng, an toàn, đúng quy định và sớm phát huy hiệu quả.

Đối với các nhà đầu tư, chủ đầu tư : Tôi đề nghị tập trung cao nhất nguồn lực, tổ chức triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Riêng đối với Khu công nghiệp Thịnh Minh và Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1: Đầu tư hạ tầng phải gắn ngay với xúc tiến, thu hút đầu tư thứ cấp; ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, sử dụng đất và năng lượng hiệu quả, thân thiện với môi trường; rút ngắn tối đa thời gian từ đầu tư hạ tầng đến thu hút dự án, từ thu hút dự án đến hình thành năng lực sản xuất thực tế, sớm tạo việc làm và đóng góp cho tăng trưởng của tỉnh.

Tôi đề nghị các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền xã Thịnh Minh chủ động phối hợp, đồng hành thực chất với nhà đầu tư, kịp thời giải quyết các thủ tục và khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động tổng hợp, đề xuất phương án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm các điều kiện cần thiết để dự án triển khai thuận lợi; không để các điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện làm chậm tiến độ đưa nguồn lực đầu tư vào phát triển.

Cùng với triển khai các dự án, các sở, ngành chuyên môn và địa phương phải chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, đào tạo nghề và kết nối cung - cầu lao động; tạo điều kiện để người dân, nhất là người dân trong vùng dự án, có cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm, nâng cao thu nhập và trực tiếp được thụ hưởng những thành quả phát triển công nghiệp, đô thị trên địa bàn.

Tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung cao nhất cho công tác tổ chức thực hiện; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng hành thực chất với doanh nghiệp, nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm 05 dự án được triển khai đúng pháp luật, đúng tiến độ, sớm hoàn thành, đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã luôn quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua. Sự quan tâm của Phó Thủ tướng và sự đồng hành hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương là nguồn động viên, tạo thêm niềm tin và động lực để tỉnh Phú Thọ tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, Trung ương 3 khóa 14, đặc biệt là Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và Kết luận số 18 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; đưa chủ trương, quy hoạch vào những dự án cụ thể, chuyển niềm tin của doanh nghiệp thành quyết định đầu tư, chuyển dòng vốn thành năng lực sản xuất, việc làm và giá trị gia tăng mới cho nền kinh tế vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Tỉnh Phú Thọ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xin kính chúc sức khỏe đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!