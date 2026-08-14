Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026

Ngày 14/8, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục lan tỏa phong trào, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trong cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường và cộng đồng dân cư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể nhà trường.

Tới dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; chính quyền, Công an phường Thanh Miếu, xã Xuân Lũng; lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và đại diện sinh viên nhà trường.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Những năm qua, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã triển khai nhiều giải pháp, xây dựng các mô hình hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và giáo dục pháp luật cho người học.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường xác định công tác bảo đảm an ninh học đường là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; chủ động ban hành các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề đồng thời tổ chức cho 100% cán bộ, viên chức (212 người) và hơn 3.800 sinh viên ký cam kết giữ gìn ANTT. Trong năm, trường đã tổ chức 15 buổi sinh hoạt chuyên đề, 36 buổi tuyên truyền cho hơn 6.400 lượt cán bộ, sinh viên nhằm nâng cao “sức đề kháng” trước các thông tin xấu độc, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và âm mưu lôi kéo của các thế lực thù địch.

Cùng với việc phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ chuyên trách, dân quân tự vệ và các đội thanh niên xung kích, trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đầu tư hệ thống an ninh thông minh, camera giám sát để quản lý dữ liệu, bảo vệ an toàn tài sản và con người.

Lực lượng bảo vệ nhà trường đã phối hợp với Công an phường Thanh Miếu và Công an xã Xuân Lũng tổ chức hơn 200 lượt tuần tra, kịp thời ngăn chặn 4 vụ việc, xử lý 21 trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Mô hình tự quản về ANTT và việc tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC tại phường Thanh Miếu tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm xã hội của nhà trường, đóng góp thiết thực vào truyền thống 70 năm đào tạo và 15 năm phát triển bậc đại học.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận và biểu dương những kết quả Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà trường với lực lượng Công an và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể nhà trường.

Để tiếp tục duy trì môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, thân thiện và nhân văn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm ANTT; phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, lực lượng bảo vệ chuyên trách.

Tích hợp nội dung giáo dục an ninh, phòng chống tội phạm vào các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và kỹ năng tự bảo vệ cho sinh viên, đặc biệt là văn hóa ứng xử trên không gian số. Duy trì khí thế ngày hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào.

Đại diện Công an tỉnh trao tặng Giấy khen cho đồng chí Vũ Quốc Hiến - Phó Hiệu trưởng nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tiến sĩ Vũ Đức Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào và tổ chức các hoạt động Ngày hội năm 2026.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã tặng lẵng hoa chúc mừng và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho đồng chí Vũ Quốc Hiến - Phó Hiệu trưởng Nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cũng trao Giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào và tổ chức các hoạt động Ngày hội năm 2026.

Đinh Vũ