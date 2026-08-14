Thúc đẩy tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ

Ngày 14/8, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, bảo đảm tăng trưởng khu vực dịch vụ những tháng cuối năm 2026. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, logistics; cơ sở đào tạo, nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, 7 tháng năm 2026, khu vực thương mại, dịch vụ của tỉnh duy trì đà tăng trưởng khá, nguồn cung hàng hóa được bảo đảm, thị trường cơ bản ổn định, không xảy ra thiếu hàng, đứt gãy nguồn cung hoặc biến động giá bất thường. Các ngành thương mại, du lịch, vận tải, tài chính - ngân hàng, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ đều có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đạt hơn 91.227 tỷ đồng, tăng 15,3%; vận tải đạt doanh thu hơn 13.399 tỷ đồng, tăng 18,1%; hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng; tín dụng được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Công tác thu hút đầu tư thương mại, dịch vụ và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm...

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn báo cáo tại hội nghị.

Tuy nhiên, khu vực dịch vụ vẫn còn nhiều điểm nghẽn khi quy mô thị trường và sức mua chưa đồng đều; hạ tầng thương mại, logistics, du lịch chưa đồng bộ; tiến độ một số dự án còn chậm; việc tháo gỡ khó khăn về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh còn hạn chế; thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách du lịch còn thấp; chuyển đổi số và khai thác thương mại điện tử chưa tương xứng với tiềm năng.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp đã tập trung thảo luận, phân tích những hạn chế, xác định mục tiêu, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực; đồng thời đề xuất cơ chế phối hợp giữa các ngành, đơn vị để bảo đảm hoàn thành mục tiêu chung...

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai nhiệm vụ phát triển thương mại, dịch vụ những tháng đầu năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh, theo kịch bản tăng trưởng điều chỉnh, khu vực dịch vụ phải đạt khoảng 10,3% trong 6 tháng cuối năm 2026; trong đó nhiều ngành có mức tăng trưởng yêu cầu rất cao. Đây là nhiệm vụ khó, đòi hỏi các sở, ngành, địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đồng chí lưu ý, phải chuyển mạnh từ tư duy triển khai nhiệm vụ sang quản trị theo mục tiêu tăng trưởng; lấy doanh nghiệp và thị trường làm trung tâm; lấy tháo gỡ điểm nghẽn làm khâu đột phá; lấy kết quả thực tế làm thước đo đánh giá.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng và trách nhiệm thực hiện, xác định rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả; tập trung phát triển thương mại, kích cầu tiêu dùng và mở rộng thị trường; tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển du lịch; đẩy nhanh phát triển vận tải, logistics và hạ tầng dịch vụ.

Đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp tháo gỡ thực chất cho các doanh nghiệp; tăng khả năng tiếp cận vốn và hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ khu vực dịch vụ; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân và đóng góp vào tăng trưởng khu vực dịch vụ...

Lê Hoàng